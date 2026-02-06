El exalcalde de Medellín Daniel Quintero quedó oficialmente habilitado como aspirante presidencial para participar en la consulta interpartidista de la izquierda, luego de una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que revivió su aspiración política.

Tras el fallo del CNE, la Registraduría Nacional del Estado Civil procedió a inscribir formalmente a Quintero como candidato del partido AICO, autorizando su participación en la consulta denominada Frente por la Vida, prevista para el próximo 8 de marzo.

La decisión se dio luego de que la autoridad electoral acogiera los argumentos jurídicos presentados por la defensa del exmandatario de Medellín, relacionados con su participación en procesos previos.

Uribismo lanzó fuertes críticas a Daniel Quintero

La habilitación de Quintero desató una inmediata reacción del uribismo, desde donde se lanzaron duras críticas y cuestionamientos por los señalamientos de presunta corrupción que han rodeado su gestión en la Alcaldía de Medellín.

Según recogió La FM, el vocero y director del Centro Democrático en Antioquia, Sebastián López, aseguró que la decisión del CNE no borra los cuestionamientos contra el exalcalde.

“Que el CNE lo habilite no lo limpia. Quintero podrá ser candidato, pero la corrupción no se borra. La confianza no vuelve. Y la justicia viene”, afirmó López en la emisora; él ha sido uno de los contradictores más visibles del exmandatario.

El dirigente político recordó que los enfrentamientos con Quintero han trascendido el debate público y han llegado incluso a escenarios judiciales.

Otro de los pronunciamientos citados por La FM fue el del representante uribista Juan Espinal, quien manifestó sorpresa por la decisión del CNE, aunque aclaró que los fallos de las autoridades deben respetarse.

Espinal señaló que existe una discusión jurídica sobre la situación de Quintero, al recordar su aparición en el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico en octubre pasado. No obstante, cuestionó que en otros casos se hayan tomado decisiones distintas por parte de las autoridades electorales.

Pese a las críticas, el CNE respaldó la tesis jurídica de los abogados de Quintero, según la cual su participación en la consulta del año anterior no tuvo validez jurídica, lo que le permitió mantener su derecho a aspirar en la actual contienda presidencial.

Con esta decisión, Daniel Quintero quedó habilitado para competir en la consulta del 8 de marzo, en medio de un escenario político marcado por la controversia y la polarización.

