La precandidata presidencial Vicky Dávila adelantaba actividades de campaña en el sur de Bogotá cuando vivió un momento particular que no pasó desapercibido. En medio de un recorrido, una mujer se le acercó visiblemente emocionada para saludarla, pero terminó confundiéndola con otra periodista reconocida.

Luego del saludo inicial, la ciudadana gritó: “Ay, Darcy Quinn”, al creer que se trataba de la periodista de La FM. La situación provocó sorpresa, ya que ambas son comunicadoras, aunque actualmente Dávila se encuentra en plena aspiración presidencial.

Cabe recordar que Vicky Dávila tuvo una amplia trayectoria en radio, prensa digital y televisión, espacios en los que consolidó su reconocimiento público antes de dar el salto a la política. Darcy Quinn, por su parte, también es una periodista ampliamente conocida en el ámbito radial.

Vicky Dávila tuvo emotivo encuentro en campaña

Luego de la confusión, la mujer le expresó directamente a Vicky Dávila que la seguía desde hace tiempo. “Oye, ¿sabes qué? Yo te escucho mucho en radio. Te escucho mucho en radio porque no te puedo ver en noticiero”, le dijo.

En su mensaje, también destacó el carácter de la precandidata presidencial. “¿Sabes qué? Eres una mujer muy áspera. Poder hablar y tener las que muchos hombres no tienen bien puestas”, afirmó la ciudadana durante el encuentro.

El episodio se dio en medio de las actividades de campaña que Vicky Dávila viene adelantando en diferentes sectores de la capital.

