Vicky Dávila, precandidata presidencial de Movimiento Valientes, pasó por un momento de tensión mientras adelantaba actividades de campaña en Bogotá. La periodista quedó atrapada en un ascensor cuando llevaba a cabo un recorrido por Corabastos, una de las centrales de abastos más importantes del país.

El incidente fue compartido por la propia Dávila a través de su cuenta en X, donde publicó varios videos del momento. En las imágenes se le ve serena, conversando con su equipo y pidiendo tranquilidad mientras esperaban la ayuda del personal encargado de la situación.

Grabó un video con el equipo de trabajo con el que quedó atrapada y se ve a uno de sus escoltas sudando. Frente a ello, otra trabajadora, entre risas, le pide que no la asuste. “Este que es bien grande, ¿está tranquilo? Échenle aire porque… juemadre”, dijo Dávila.

Aquí haciendo buen ambiente… en medio de que nos quedamos atrapados en el ascensor de Corabastos. https://t.co/yF480AXg1v pic.twitter.com/7O7JXpclmH — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) January 28, 2026

“Nos sacaron del ascensor… Gracias a todo el personal de Corabastos por la diligencia”, escribió la candidata presidencial, destacando la rápida reacción de los trabajadores del lugar. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, enviándole mensajes de apoyo y alivio tras conocer que todo terminó sin mayores consecuencias.

Nos sacaron del ascensor…. Gracias a todo el personal de Corabastos por la diligencia. https://t.co/yF480AXg1v pic.twitter.com/iJKNPAQ4d8 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) January 28, 2026

Luego de algunos intentos fallidos, finalmente Dávila y las demás personas que se encontraban en el ascensor lograron salir sin presentar afectaciones físicas. Tras el episodio, la aspirante retomó su agenda política y continuó con sus actividades de campaña en la central mayorista.

