En el Centro Democrático se produjo una fuerte fractura interna derivada de la candidatura presidencial de Paloma Valencia. El conflicto alcanza tal dimensión que María Fernanda Cabal, destacada miembro del partido, hace pública su renuncia a causa de su descontento con el proceso de selección de Valencia. La crisis en el partido no parece improvisada ni superficial y provoca una respuesta destacada de Vicky Dávila, precandidata presidencial y competidora de Valencia en la Gran Consulta por Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Así será la nueva tarjeta única para consultas políticas: garantías, sorteos y secreto del voto reforzado)

Dávila sostiene un talante equilibrado al dirigirse a las bases del Centro Democrático, resaltando su cariño y respeto por Uribe, Valencia y Cabal. A su vez, se esmera en apelar a los valores que la militancia comparte y mira hacia el futuro del país. Según informó en sus redes sociales, Dávila insiste en que, pese a los impases internos, el objetivo debería ser “rescatar a Colombia del actual gobierno corrupto”.

La precandidata presidencial señaló públicamente al actual presidente Gustavo Petro y al candidato de izquierda Iván Cepeda en un evento realizado en el centro de Medellín, en el sector conocido como ‘El Hueco’. Dávila expresó críticas apuntando a presuntos casos de corrupción dentro del Gobierno de Petro y de la campaña de Cepeda mediante un megáfono, intentando amplificar su voz y su mensaje a los allí presentes.

Lee También

“Reto a Gustavo Petro, lo reto a que venga al ‘Hueco’ a rendirle cuentas a Colombia, lo reto para que venga y cuente cuánta plata se robaron los corruptos”, dijo Dávila, según el video publicado por la misma en su cuenta de Instagram.

A pesar de su enérgica intervención, la recepción del público fue más bien tibia. Contrario a las reacciones habituales en eventos políticos, donde los aplausos, abucheos y las grandes concentraciones de personas son la norma, la diatriba de Dávila no pareció captar la atención de los transeúntes. Mientras la política hablaba, la mayoría continuaba su camino sin prestar demasiada atención.

Además, en ese sentido, Vicky Dávila publicó fotos de su recorrido, abrazando a las personas que se le acercaban y compartiendo opiniones; sin embargo, una de las internautas la criticó por mostrar solo fotos con una visible apariencia de amabilidad: “Solo produce risas”.

A lo que Dávila le contestó: “Es mejor producir risas y no repulsión. Yo realemnte los amo, a cada colombiano que me confía sus problemas, me compromete. La buena política existe, es sencilla y austera. Es de corazón, gracias por tanto cariño”.

Facebook Vicky Dávila

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.