El gobierno de Estados Unidos autorizó el ingreso de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio para que acompañe al presidente Gustavo Petro en la reunión que sostendrá con su homólogo Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. La decisión marca un giro frente a episodios recientes que habían complicado la presencia diplomática colombiana en territorio estadounidense.

La autorización se dio luego de una llamada telefónica entre la canciller Villavicencio y el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que también se acordaron los principales temas que harán parte de la agenda presidencial. Narcotráfico, migración y comercio figuran como los ejes centrales del encuentro, mientras que otras propuestas presentadas por el Gobierno colombiano quedaron por fuera de la conversación.

El aval de Washington resulta relevante si se tiene en cuenta que, apenas una semana atrás, a la canciller se le negó el ingreso a Estados Unidos para asistir a una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esa ocasión, Colombia estuvo representada por el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir, en un episodio que evidenció el momento complejo de la relación bilateral.

¿Qué se espera de la reunión Petro-Trump?

Dada la tensión que se ha mantenido en la relación diplomática entre los países, ahora el sector empresarial advirtió que la reunión entre Petro y Trump no implica un reinicio automático de la relación bilateral. La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, explicó que el encuentro debe entenderse como parte de un proceso gradual de reconfiguración que estará bajo evaluación constante por parte de Washington.

“Colombia no inicia en ceros, pero tampoco se da un reinicio de la relación. Es un proceso de reconfiguración gradual en cinco prioridades”, afirmó Lacouture en medio de una rueda de prensa. Entre ellas mencionó seguridad, migración, Venezuela y frontera, China e infraestructura crítica, así como acceso real al comercio y la inversión.

Finalmente, Lacouture explicó que el proceso de certificación antidrogas tendrá tres momentos a lo largo del año, un calendario que coincidirá con el ciclo político colombiano y que podría fortalecer o deteriorar la relación, dependiendo de los resultados.

