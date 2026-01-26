La crisis interna del Centro Democrático sigue sumando capítulos luego de la carta enviada por José Félix Lafaurie, esposo de la senadora María Fernanda Cabal, en la que cuestionó el proceso que llevó a la escogencia de Paloma Valencia como precandidata presidencial del partido. En ese documento, además de chats con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Lafaurie anunció el retiro suyo y de Cabal de la colectividad y solicitó formalmente una escisión.

En medio de ese ambiente de tensión política, Lafaurie se refirió al tema durante su participación en el programa ‘El Debate’ de Semana, donde fue consultado sobre la posibilidad de que él y su esposa apoyen la candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella.

El dirigente gremial fue enfático en señalar que, por ahora, tanto él como Cabal continúan respaldando a Paloma Valencia y que no existe ningún compromiso político con otros aspirantes. “¿Qué obligación tiene María Fernanda con el resto de los que participan en la consulta? (…) Si hubo exclusiones con ella (Cabal), entonces no hay ninguna razón para apoyar a cualquier otro“, manifestó Lafaurie en el espacio.

Al referirse directamente a Abelardo de la Espriella, Lafaurie reconoció coincidencias ideológicas con el jurista. “Tenemos muchísima afinidad con él; ha dicho lo mismo que ha mencionado María Fernanda sobre los temas centrales de la política colombiana en materia de la seguridad y la defensa de las instituciones”, señaló, según recogió Semana. También subrayó que existen “muchas cosas en común” entre el discurso de su esposa y el del abogado.

Pese a ese acercamiento conceptual, Lafaurie explicó que cualquier eventual respaldo dependerá de que el Centro Democrático autorice la escisión solicitada, ya que, de lo contrario, podría configurarse un escenario de doble militancia. En ese contexto, dejó claro que, si se concreta esa salida, él sí podría asumir un rol activo. “Yo lo que hago simplemente es ser coequipero de ella”, comentó.

Por ahora, Lafaurie aseguró que no hay una decisión tomada y que están a la espera de una respuesta formal del partido. “Yo lo que estoy diciendo es que queremos irnos del Centro Democrático, que nos permitan irnos y lo hacemos porque se agotó el espacio”, afirmó. Finalmente, reiteró su decepción con la colectividad y confirmó que la intención es dar un paso al costado junto a María Fernanda Cabal.

