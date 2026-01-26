Aunque tras la carta enviada para anunciar su salida del Centro Democrático no ha emitido declaraciones, María Fernanda Cabal sí dejó un fuerte mensaje a través de un video grabado junto a su hijo, Juan José Lafaurie, que fue publicado este domingo 25 de enero.

En la grabación, la congresista aparece con una actitud distendida y sonriente tras regresar de un viaje de descanso en Santa Marta, que hizo junto a su esposo, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.

En medio de la conversación con su hijo, abogado de la Universidad Javeriana y señalado por los millonarios subsidios que recibió, la senadora lanzó una frase que resumió su sentir tras la ruptura política: “Me quité un edificio de encima”.

La afirmación fue interpretada como una referencia directa a su salida del Centro Democrático, colectividad en la que militó durante años y desde la cual construyó buena parte de su carrera política.

“Me fui, me relajé y me quité un edificio de encima, pero no dejé de trabajar un solo día. Llegué renovada”, reiteró Cabal en el video, dejando claro que su retiro del partido no implica un retiro de la vida pública.

En otro momento del diálogo, la senadora elevó el tono político del mensaje y aseguró estar lista para retomar la confrontación ideológica. “Estoy lista para pelear con los mamertos”, le dijo a su hijo, en una frase que reafirma su discurso duro contra la izquierda y que marca el inicio de una nueva etapa tras su derrota en la contienda interna frente a Paloma Valencia, quien fue elegida como candidata presidencial del Centro Democrático.

¿Por qué María Fernanda Cabal salió del Centro Democrático?

Cabal y su esposo enviaron una carta al director del partido, Gabriel Vallejo, en la que anunciaron su decisión de no continuar militando en la colectividad. En el documento, argumentan que el proceso de selección de la candidatura presidencial estuvo marcado por presuntas irregularidades que, a su juicio, afectaron la transparencia del mecanismo.

En la misiva, Lafaurie expone varios episodios que, según su versión, causaron desconfianza en el proceso, entre ellos ajustes de última hora en las encuestas y conversaciones políticas paralelas.

Uno de los hechos que menciona ocurrió a comienzos de diciembre, cuando —según relata— Paloma Valencia habría viajado a Medellín para proponerle al expresidente Álvaro Uribe una modificación del proceso interno, propuesta que fue rechazada.

También cuestiona la llegada de Miguel Uribe Londoño al escenario político interno y afirma que su eventual candidatura se habría dado sin un consenso familiar claro, haciendo referencia a la viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona. Además, señala una supuesta ventaja financiera en esa campaña durante varios meses.

Pese a las críticas, Cabal y Lafaurie aclararon que apoyarán la aspiración presidencial de Paloma Valencia, pero insistieron en que no desean continuar en el Centro Democrático.

En la carta, propusieron una salida negociada y plantearon la posibilidad de una escisión que le permita a María Fernanda Cabal crear su propia agrupación política, de acuerdo con los estatutos del partido y las normas electorales vigentes del Consejo Nacional Electoral.

