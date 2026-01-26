El panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2026 ha dado un giro sísmico este lunes. La senadora María Fernanda Cabal, hasta hoy la figura con mayor intención de voto dentro del Centro Democrático, ha presentado una sorpresiva carta de renuncia a la colectividad, acompañada de una solicitud técnica y política sin precedentes: la escisión del partido.

Sigue a PULZO en Discover

La renuncia de Cabal no es simplemente una salida individual; es el punto de ruptura tras meses de tensiones con las directivas y el expresidente Álvaro Uribe sobre la mecánica para elegir al candidato único. La senadora argumenta una falta de garantías y una “persecución interna” que, según ella, busca favorecer candidaturas más moderadas, cerrándole el paso a la derecha que ella representa.

El concepto de escisión, amparado en la ley colombiana, permitiría que el Centro Democrático se divida legalmente en dos. Bajo esta figura, un sector del partido se separaría llevándose consigo su personería jurídica, parte de la financiación estatal y, lo más importante, el derecho a mantener sus curules en el Congreso sin incurrir en doble militancia.

Para Cabal, la escisión es la única salida digna para “salvaguardar la esencia del uribismo puro”. Con esta maniobra, la senadora busca crear una nueva estructura política que le permita lanzarse a la presidencia sin las restricciones impuestas por las directivas actuales, pero manteniendo la base electoral que la ha consolidado como la líder de la oposición más radical.

Lee También

La salida de Cabal deja al Centro Democrático en una posición de vulnerabilidad histórica. Mientras figuras como Paloma Valencia intentan mantener la cohesión institucional, la propuesta de escisión obliga a la colectividad a decidir entre una división organizada o una fragmentación total de sus bases.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.