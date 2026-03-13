Entre los recorridos que hoy se adelantan por las ruinas de Armero hay una parada que suele llamar la atención de los visitantes: una enorme roca ubicada en el lugar donde décadas atrás se levantaba una vivienda del antiguo barrio El Dólar. Aunque durante años se ha dicho que llegó desde el volcán Nevado del Ruiz en la tragedia de 1985, la explicación geológica apunta a otra historia.

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El 13 de noviembre de ese año, la erupción del volcán provocó lahares que arrastraron rocas, sedimentos y diversos materiales por las cuencas de los ríos que nacen en la montaña. Uno de esos flujos descendió por el río Lagunilla y provocó la avalancha que destruyó gran parte de Armero, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

En el sector conocido como El Dólar estaba la casa de Martha Vargas de Castro, tía de José Darío Nova, un habitante de Armero que hoy lidera, junto con su hermano, el Centro de Visitantes de Armero, una iniciativa dedicada a preservar la memoria del municipio que desapareció tras la tragedia.

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Con el paso de los años, el lugar donde estaba esa vivienda quedó marcado por una gran roca que hoy es una de las referencias durante los recorridos turísticos por las ruinas del antiguo pueblo.

De dónde salió la piedra gigante de Armero

Durante estas visitas es común escuchar que esa piedra habría salido del interior del volcán Nevado del Ruiz y que fue expulsada durante la erupción de 1985. Incluso algunos guías y turistas repiten esa versión como parte del relato de la tragedia.

Sin embargo, esa explicación no coincide con su origen geológico. La roca que permanece en Armero no es volcánica, sino metamórfica, lo que significa que se formó por procesos de presión en la base de las cordilleras y no por actividad volcánica.

Mientras el Complejo Volcánico Nevado del Ruiz tiene cerca de 1,8 millones de años y está compuesto principalmente por rocas volcánicas, esta piedra podría tener una edad de cientos de millones de años, ya que hace parte de las formaciones que integran las cordilleras colombianas.

Se estima además que la roca pesa varias toneladas. Aun así, durante la noche del 13 de noviembre de 1985 logró desplazarse con el lahar que descendió hacia Armero, flotando entre el material que avanzaba por el pueblo a más de 30 kilómetros por hora.

Hoy permanece en el mismo punto donde estuvo la casa de Martha Vargas de Castro, convertida en uno de los símbolos que recuerdan la fuerza del flujo que arrasó el municipio.

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