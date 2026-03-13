En medio del ambiente político que vive Colombia de cara a las próximas elecciones, la angelóloga y numeróloga Paulina Corzo compartió con Pulzo su lectura espiritual y astrológica sobre el panorama del país. Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención de su análisis fue lo que señaló sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su influencia en el proceso político.

Según explicó Corzo, en sus interpretaciones energéticas el exmandatario tendría un periodo particularmente favorable durante este año, especialmente en los meses de julio y agosto. De acuerdo con su lectura, Uribe se encuentra “muy bien aspectado” en términos astrológicos, lo que —desde su visión— podría traducirse en un momento de resultados positivos dentro del escenario político.

La angelóloga también afirmó que el líder del Centro Democrático seguiría teniendo un papel relevante en el rumbo de su sector político. “Él está detrás de Paloma”, aseguró Corzo, en referencia a la precandidata presidencial Paloma Valencia, una de las figuras que, según su análisis, tendría una fuerte proyección electoral.

En esa misma línea, sostuvo que el exmandatario estaría atravesando una etapa que le permitiría retirarse de ciertos escenarios con una sensación de triunfo. “Hay algo de claridad cuando dice: ‘yo me retiro, pero me retiro con victoria’”, señaló.

¿Uribe podría ir a la cárcel?

Respecto a los procesos judiciales que han rodeado al expresidente en los últimos años, Corzo indicó que, desde su interpretación espiritual, percibe un panorama favorable. “Siento que él tiene victoria y una muy buena alineación”, expresó.

Más allá de la lectura sobre Uribe, la angelóloga también habló del panorama electoral y aseguró que, según su análisis astrológico, dos candidatos con signos específicos del zodiaco podrían disputar la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con su interpretación, esas energías corresponderían a Paloma Valencia, de signo Capricornio, y al senador Iván Cepeda, de signo Escorpio, quienes —según su visión— tendrían la fuerza necesaria para llegar a la fase definitiva de la contienda.

Corzo agregó que el escenario político habría cambiado tras la alianza entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, lo que, en su lectura energética, modifica tanto la estrategia política como las dinámicas que podrían marcar la campaña presidencial.

Aunque estas interpretaciones se basan en creencias astrológicas y espirituales, sus comentarios han causado curiosidad en medio del intenso debate político que vive el país rumbo a las próximas elecciones.

