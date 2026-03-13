El astrólogo colombiano Daniel Daza compartió una lectura astrológica sobre el momento político de Paloma Valencia, una de las figuras relevantes el actual panorama electoral colombiano. Según su interpretación, la senadora atraviesa un periodo particularmente relevante dentro de su carta astral, lo que podría influir en su visibilidad pública durante este año.

De acuerdo con el análisis del especialista, Valencia vive uno de los ciclos más significativos de su vida, un proceso que —según la astrología— se repite aproximadamente cada 12 años. Este tipo de periodos suele asociarse con etapas de expansión personal, reconocimiento y oportunidades que impulsan la proyección de una persona en distintos ámbitos.

¿Qué dijo el astrologo Daniel Daza sobre Paloma Valencia?

Durante su explicación, Daza señaló que la candidata estaría experimentando el llamado retorno de Júpiter, un fenómeno astrológico que ocurre cuando este planeta regresa a la misma posición que tenía en el momento del nacimiento de una persona. Dentro de esta disciplina, ese tránsito suele vincularse con crecimiento, popularidad y momentos favorables para alcanzar metas importantes.

El astrólogo sostuvo que este ciclo se mantendría activo hasta mediados de abril, periodo en el que, según su interpretación, Valencia podría experimentar un aumento en su notoriedad y proyección pública.

Sin embargo, el especialista indicó que ese impulso no necesariamente coincidiría con el calendario electoral, ya que las elecciones presidenciales están previstas para mayo.

En ese sentido, Daza aseguró que si los comicios se celebraran en este momento, la candidata podría convertirse en una de las principales sorpresas de la contienda.

“Si las elecciones a la presidencia hubiesen sido hoy, Paloma hubiese sido una gran revelación política porque Júpiter le hubiera ayudado increíblemente a destacar”, afirmó Daza.

Aunque estas interpretaciones provienen del campo de la astrología y no de análisis político o encuestas, sus declaraciones despertaron curiosidad entre seguidores de la candidata y observadores del escenario electoral, especialmente en un contexto donde distintas figuras comienzan a posicionarse rumbo a las próximas elecciones en Colombia.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.