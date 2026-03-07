En medio de engorrosos episodios a nivel internacional, la ganadora de Miss Universo pasó por una situación molesta debido a un fuerte cuestionamiento acerca del triunfo que llevó a su coronación.

Sigue a PULZO en Discover

La respuesta con el video se hizo viral luego de que una mujer que se presentó como psicóloga organizacional insinuó que hubo fraude en la victoria de la mexicana Fátima Bosch.

La encargada de la pregunta, también mexicana, afirmó que 6 de los 8 jurados dijeron que no votaron por la vencedora de Miss Universo y plantó dudas sobre el patrocinador del evento, por lo que le planteó si no le parece que debería renunciar a su corona.

A pesar de que la reina trató de bajarle el tono en primera instancia a la duda durante la conferencia de liderazgo femenino en la Universidad de Harvard, la mujer insistió por lo que Bosch se plantó, sin antes remarcar que la intención del cuestionamiento era hacerse viral. De ahí, una respuesta punzante.

“Yo no sabía que tú trabajabas en Miss Universo y que estuviste en la concentración, pero el día que entendamos que como mujeres, cuando una mujer avanza y trabaja para abrir puertas para las demás, todas vamos avanzar como comunidad. Ese día la sociedad va a cambiar y por gente como tú es que la gente se mete el pie y cuestiona cuando una mujer tiene un puesto. Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto jamás y cuando una mujer lo tiene se lo cuestionan al doble”, aseguró.

La Miss Universo descartó que vaya a abandonar su lugar actual y defendió su postura al recordar el recorrido que ha tenido para obtener esa victoria, a pesar de la controversia existente.

“No voy a renunciar porque yo trabajé por esa corona y por eso gane yo y creo que he demostrado estos cuatro meses que he estado al frente que he estado haciendo cosas que en la historia se habían hecho”, sentenció.

Los presentes aplaudieron a la reina, que mantuvo la calma en medio de una incómoda interacción frente a un auditorio lleno en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, lo que atizó más la respuesta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

¿Cuál es la controversia con Fátima Bosch en Miss Universo?

La controversia en torno a Fátima Bosch en Miss Universo 2025 ha cobrado una relevancia inusitada en el certamen debido a una serie de irregularidades reglamentarias y decisiones administrativas que han polarizado a la audiencia internacional.

El núcleo del conflicto reside en las denuncias sobre un presunto incumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos por la organización global, lo que ha causado un intenso debate en plataformas digitales sobre la transparencia en la selección de las candidatas que representan a sus naciones.

Diversos sectores de la crítica especializada han señalado que la participación de Bosch podría haber sido favorecida por vínculos directos con patrocinadores de alto nivel, lo que pondría en duda la imparcialidad de los jurados locales durante la etapa de coronación nacional.

Esta situación se agravó cuando surgieron documentos que cuestionan la residencia legal o los vínculos de nacionalidad exigidos para portar la banda oficial, provocando que grupos de seguidores de otras concursantes exijan una auditoría externa para validar su permanencia en la competencia.

La organización de Miss Universo, bajo su nueva dirección, ha intentado mitigar el impacto mediático mediante comunicados que enfatizan la inclusión y la evolución del certamen hacia estándares más flexibles.

Sin embargo, para muchos puristas del concurso, el caso de Fátima Bosch representa una ruptura con la tradición y una posible vulneración de la ética competitiva.

La controversia ha escalado hasta el punto de provocar peticiones formales para su descalificación, mientras que sus defensores argumentan que se trata de una campaña de desprestigio basada en prejuicios y desinformación digital.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.