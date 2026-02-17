La modelo mexicana Fátima Bosch, coronada como Miss Universo en noviembre pasado en medio de una intensa polémica, continúa cumpliendo con la exigente agenda internacional que acompaña a su título.

Galas benéficas, desfiles de moda y visitas a distintas ciudades del mundo hacen parte de sus compromisos, los cuales buscan no solo visibilizar causas sociales, sino también fortalecer el vínculo cultural con los países que visita.

En ese marco, este fin de semana Bosch llegó a Ecuador como parte de su primera gira oficial como Miss Universo. Su presencia en el país generó gran expectativa, especialmente en la ciudad de Ambato, donde fue invitada de honor a uno de los eventos más emblemáticos del calendario cultural ecuatoriano: la Fiesta de la Fruta y de las Flores.

La celebración, que reúne a miles de asistentes cada año, rinde homenaje a la identidad, el trabajo agrícola y la tradición artística de la región.

Video en el que se ve a Miss Universo desvanecerse en desfile de Ecuador

El momento que marcó su visita ocurrió durante el tradicional desfile de carrozas. Mientras recorría las principales avenidas de la ciudad saludando al público, la soberana sufrió un inesperado quebranto de salud que la llevó a desvanecerse por algunos instantes.

Testigos del hecho relataron que, minutos antes del incidente, la modelo se veía pálida y visiblemente debilitada, lo que generó preocupación entre los asistentes y su equipo de trabajo.

De inmediato, personal de logística y acompañantes acudieron en su auxilio. Bosch fue atendida rápidamente y, tras recibir asistencia, logró reincorporarse y continuar con parte de las actividades programadas, lo que evitó que el episodio pasara a mayores.

Sin embargo, el incidente no tardó en convertirse en noticia y en tema de conversación en redes sociales, donde cientos de seguidores expresaron su inquietud por el estado de salud de la Miss Universo.

¿Qué dijo Miss Universo tras el incidente en Ecuador?

Ante la ola de comentarios y mensajes, fue la propia Fátima Bosch quien decidió pronunciarse públicamente. A través de una historia en su cuenta de Instagram, la mexicana envió un mensaje de tranquilidad:

“Agradezco profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas en Ecuador y a través de mis redes sociales”, escribió inicialmente. Más adelante, cerró su mensaje con palabras de gratitud hacia sus seguidores: “Gracias por su apoyo y cariño incondicional siempre”.

Su rápida reaparición pública permitió llevar calma a sus fanáticos y reafirmó su compromiso de seguir adelante con la agenda internacional previamente establecida.

La visita a Ecuador hacía parte de una gira que comenzó el 21 de enero en Guatemala y que continuó en Puerto Rico antes de llegar a territorio ecuatoriano. Desde el 14 de febrero, Bosch se encuentra recorriendo distintos países como parte de su rol institucional.

Durante su estadía en Ambato, la Miss Universo estuvo acompañada por Mara Topic, con quien compartió reuniones, eventos protocolares y actividades culturales.

Además del desfile, Bosch ofreció una conferencia en la que habló sobre su experiencia en el certamen internacional, su proceso personal y los retos que ha enfrentado desde que obtuvo la corona, invitando al público a acercarse, participar y conocer más allá de la imagen glamurizada de los concursos de belleza.

Pese al susto vivido, Fátima Bosch dejó claro que sigue firme en su propósito de representar a Miss Universo alrededor del mundo, combinando elegancia, cercanía con la gente y un mensaje de resiliencia frente a las adversidades.

