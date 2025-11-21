La edición de Miss Universe de este jueves 20 de noviembre terminó envuelta en una oleada de críticas, sospechas y debates encendidos en redes sociales.

Aunque el certamen suele provocar controversias cada año, esta vez la indignación fue inmediata: cientos de usuarios acusaron de “robo” el resultado final, asegurando que la verdadera ganadora debía ser la representante de Chile, Inna Moll, quien se convirtió en la favorita del público desde que pisó el escenario.

otro robo más lamentablemente porque ni miss méxico ni miss venezuela eran más lindas que miss CHILE, Inna era literalmente una barbie.#MissUniverse #MissChilepic.twitter.com/1nspTXH0aM — ͏ ͏ (@queweaconbpink) November 21, 2025

La polémica estalló segundos después de anunciarse el nombre de la nueva Miss Universe. Internautas cuestionaron la transparencia del concurso y expresaron molestia porque, según ellos, la chilena había dominado todas las etapas del ‘show’. Para muchos, su porte, seguridad, oratoria y presencia escénica la convertían en la candidata más fuerte de la noche.

Inna Moll, creadora de contenido y modelo, fue la protagonista absoluta en redes sociales. Su nombre se volvió tendencia y varios usuarios publicaron videos de su pasarela y respuestas durante la ronda de preguntas, asegurando que “parecía una Barbie” de lo hermosa que se veía.

“Otro robo más lamentable porque ni México ni Venezuela eran más que Chile”, “ella merecía ganar”, “Inna era literalmente una Barbie”, “concurso arreglado”, “por eso renunciaron dos jueces”, “robaron a Inna, ella era top 5 si o sí”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Que robo!!! la miss #Venezuela más regular en años se mete al top 5 de #MissUniverse Que mal por #MissUniverseChile ella era la ganadora — SportsMaga (@c_osvan25518) November 21, 2025

Concurso arreglado ! Por eso renunciaron dos jueces hoy !

Ninguna de las 5 finalistas es mejor que #InnaMoll #MissUniverseChile #MissUniverse2025 ella era la ganadora 👑 pic.twitter.com/dh2h2CZw7J — Nat (@chilenisimaa) November 21, 2025

A la par de las críticas, aparecieron teorías de favoritismo y manipulación del jurado, pese a que no existe evidencia de alguna irregularidad. Aun así, este tipo de polémicas no son nuevas en Miss Universe, un certamen que ha enfrentado cuestionamientos por criterios de selección, cambios en reglas y decisiones sorpresivas del jurado.

Quién ganó Miss Universe

Fátima Bosch, representante de México, ganó la corona de Miss Universo 2025 en la edición 74 del certamen, celebrada en Bangkok, Tailandia. La mexicana de 25 años recibió la corona de manos de la danesa Victoria Kjær Theilvig (Miss Universo 2024).

Congratulations to our new Miss Universe.

Tonight, a star was born. Her grace, strength, and radiant spirit captured the hearts of the world, and we couldn’t be more thrilled to welcome her as our new queen. The universe shines a little brighter with her leading the way. ✨🌍👑 pic.twitter.com/HKYa3Z5dfz — Miss Universe (@MissUniverse) November 21, 2025

Su victoria llegó tras una edición llena de controversias, incluyendo un enfrentamiento público con un directivo tailandés que generó un boicot de varias candidatas en solidaridad con ella.

México suma así su cuarta corona en Miss Universo (las anteriores fueron en 1991 con Lupita Jones y 2010 con Ximena Navarrete, además de una más en épocas anteriores).

¿Por qué renunciaron dos jueces antes de la elección?

La controversia por el resultado se amplificó con otro capítulo inesperado: la renuncia de dos jueces del certamen horas antes de la gala final.

Aunque Miss Universe no ha dado una explicación oficial detallada, versiones internas y comentarios de periodistas especializados en concursos de belleza señalaron que las dimisiones estuvieron relacionadas con desacuerdos sobre el manejo de la competencia y diferencias con la organización en torno a la evaluación de algunas candidatas.

Según estas versiones, los jueces habrían manifestado incomodidad con cambios de último minuto en la logística, ajustes en los puntajes preliminares y una supuesta falta de claridad en los criterios que determinarían quiénes avanzarían a la etapa final.

Incluso se ha sugerido que hubo tensiones relacionadas con la presión que estarían ejerciendo algunos patrocinadores y directivos del certamen, aunque estas hipótesis no han sido confirmadas.

En redes, esta renuncia se convirtió en combustible para quienes aseguran que el resultado estuvo “arreglado”. Muchos usuarios afirmaron que la salida de los jueces era evidencia de que “algo no estaba bien” y pidieron que la organización se pronunciara para evitar rumores. Hasta el momento, Miss Universe ha mantenido silencio al respecto y no ha anunciado si esos cargos serán reemplazados o si se revisarán los procedimientos de evaluación.

