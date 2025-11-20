Fátima Bosch, representante de México, se llevó la corona de Miss Universo 2025, mostrando gran elegancia y carisma, mientras que Tailandia quedó entre las finalistas, provocando emociones encontradas tras la decisión del jurado en esta reñida competencia.

Así quedó el certamen de Miss Universo 2025

La Miss Universo 2025 es Miss México -Fátima Bosch.

La virreina universal es Miss Tailandia-Praveenar Singh.

La segunda finalista es Miss Venezuela-Stephany Abasali.

La tercera finalista es Miss Filipinas -Ahtisa Manalo.

La cuarta finalista es Miss Costa de Marfil -Olivia Yace.

El certamen de Miss Universo 2025 se convirtió en una de las ediciones más emocionantes y llenas de tensión de los últimos años, donde la belleza, la inteligencia y el empoderamiento femenino fueron los grandes protagonistas de la noche.

Desde su apertura, el evento destacó por la participación de mujeres no solo hermosas, sino también seguras, preparadas y comprometidas con causas sociales, mostrando que Miss Universo sigue siendo la plataforma más importante para celebrar el talento y la personalidad de mujeres de todo el mundo.

La competencia se desarrolló con un alto nivel de expectativa, y cada etapa generó sorpresas que mantuvieron al público y a los seguidores del certamen al borde de sus asientos. Durante la gala, se llevaron a cabo los tradicionales desfiles en traje de gala y traje de baño, así como las entrevistas y la etapa de preguntas clave, momentos que permitieron a las candidatas demostrar su preparación y carácter frente al jurado y millones de espectadores alrededor del mundo.

Finalmente, el Top 5 de finalistas quedó definido, destacando a las representantes de los países que sobresalieron en cada aspecto de la competencia: Miss Tailandia, Praveenar Singh; Miss Filipinas, Ahtisa Manalo; Miss Venezuela, Stephany Abasali; Miss México, Fátima Bosch, y Miss Costa de Marfil, Olivia Yace. Estas finalistas demostraron que la mezcla de elegancia, presencia escénica y seguridad es fundamental para llegar a la etapa final del certamen.

La gala cerró con la coronación de la nueva reina, quien sucedió a la actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjær Theilvig, dejando una edición memorable, cargada de emociones, sorpresas y, sobre todo, mostrando que el concurso sigue siendo un espacio donde la belleza se combina con el empoderamiento y la representación de mujeres excepcionales de todo el planeta.

