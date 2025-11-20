Tras anunciarse las 30 semifinalistas de Miss Universo 2025, el certamen avanzó a su siguiente fase con la revelación del ‘top 12’, donde Colombia celebró una noticia esperada: Vanessa Pulgarín logró abrirse paso entre las más destacadas de la competencia, consolidándose como una de las favoritas rumbo a la corona.

La colombiana fue anunciada en el segundo lugar del ‘top 12’, un momento que desató la emoción del público colombiano presente en el recinto, que se puso de pie para aplaudirla con entusiasmo.

Ellas son las 12 semifinalistas de Miss Universo

Miss Chile- Inna Moll Miss Colombia- Vanessa Pulgarín. Miss Cuba – Lina Luaces. Miss Guadalupe-Ophély Mézino. Miss México – Fátima Bosch. Miss Puerto Rico – Zashely Alice. .Miss Venezuela- Stephany Abasali. Miss China – Zhao Na. Miss Filipinas Ahtisa Manalo. Miss Tailandia-Praveenar Singh. Miss Malta- Julia Ann Cluett Miss Costa de marfil- Olivia Yace.

es increíble la presencia escénica que tiene Miss Colombia, que rico país#MissUniverse pic.twitter.com/RGZRPtz9jf — fabi (@byussite) November 21, 2025

Desde que arribó al certamen, Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, fue vista como una concursante de gran proyección. Su porte en la pasarela, su experiencia como Señorita Antioquia y su paso por Miss International 2017 la posicionaron como una candidata sólida y preparada, atributos que los expertos resaltaron desde las primeras actividades oficiales.

Para los conocedores del certamen, entrar a este punto de la competencia ratifica la calidad de su participación y confirma que Colombia continúa siendo protagonista en Miss Universo.

¿Quién es Vanessa Pulgarín?

Vanessa Pulgarín, nació en Medellín y es hija de una familia que era muy unida, lleva en su memoria la ausencia de su padre, quien falleció víctima del conflicto armado en Colombia cuando ella tenía apenas 10 años.

Este episodio marcó profundamente su infancia y la de su familia; su madre enfrentó momentos de gran dolor y depresión, buscando siempre maneras de apoyar a Vanessa y mantenerla enfocada en un camino positivo.

Fue su madre quien la inscribió en clases de actuación y modelaje, entendiendo que ocupar su mente en nuevas actividades le ayudaría a superar la tristeza.

Desde entonces, Vanessa se sumergió en el mundo del modelaje, mostrando desde muy joven disciplina, carisma y pasión, cualidades que hoy la posicionan como una de las grandes representantes de Antioquia en el camino hacia Miss Universe Colombia 2025.

