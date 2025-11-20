La final del certamen de Miss Universo 2025 se celebrará este viernes 21 de noviembre (Hora de Tailandia) desde el Impact Arena en Kret, Tailandia, y será transmitida en Colombia por el Canal RCN.

Sin embargo, debido a la diferencia horaria con Asia, la transmisión en Colombia comenzará la noche del jueves 20 de noviembre, a las 8:00 p. m., hora local colombiana.

La coronación, que tiene lugar en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo, marcará el cierre de la 74.ª edición del certamen, en la que competirán 120 candidatas de todo el mundo.

En esta ocasión, el título de “la mujer más linda del mundo” será entregado por la actual Miss Universo 2024, la danesa Victoria Kjær Theilvig, quien coronará a su sucesora en una gala llena de glamour y emoción.

La transmisión en vivo promete ser un espectáculo cargado de tensiones y sorpresas, a medida que las finalistas luchan por alzarse con la codiciada corona que las posicionará como embajadoras internacionales de la belleza, la inteligencia y la solidaridad.

¿Dónde ver la transmisión de Miss Universo en Colombia?

La cobertura oficial del evento en Colombia estará a cargo del Canal RCN, que se encargará de transmitir la final en señal abierta, así como por los principales cableoperadores del país. Según información del portal Mix, los canales habilitados para ver la transmisión son los siguientes:

Señal abierta: Canal 15.

Movistar TV: Canal 160.

Claro TV: Canal 3 (Bucaramanga), Canal 4 (Bogotá), Canal 5 (Cali), Canal 9 (Barranquilla), Canal 9 (Medellín), Canal 31 (Cartagena), y Canal 478 (Global).

Además, quienes prefieren ver la transmisión en línea podrán seguirla de manera gratuita y en vivo a través del sitio web oficial de RCN, lo que permitirá que más colombianos disfruten del evento sin importar su ubicación.

Para aquellos que no puedan acceder a la señal nacional, el certamen también será transmitido en YouTube a través del canal oficial de Miss Universe, permitiendo que los fanáticos de todo el mundo sigan la final desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Opciones para transmisión internacional

Para los colombianos que se encuentren fuera del país, la cadena internacional Telemundo ofrecerá una emisión simultánea de la final de Miss Universo 2025, permitiendo que la audiencia global se conecte con el evento en tiempo real.

Así, la emoción y el fervor de los seguidores de Miss Universo no se limitan solo a Colombia, sino que se extienden por todo el mundo, conectando a los aficionados con sus representantes favoritas.

Este certamen no solo es una competencia de belleza, sino también una plataforma de visibilidad para diversas causas sociales y culturales. Este año, la participación de las candidatas refleja la diversidad, la inteligencia y la fuerza de las mujeres de todos los rincones del planeta.

Con 120 mujeres compitiendo por la corona, la final de Miss Universo 2025 promete ser un evento inolvidable, lleno de emociones, sorpresas y, por supuesto, mucha belleza.

Todos los ojos estarán puestos en la coronación, donde se conocerá a la nueva Miss Universo, que tendrá la oportunidad de representar a las mujeres de todo el mundo en un escenario internacional.

