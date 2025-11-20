La idea de tener una nueva Miss Universo después de Paulina Vega está latente gracias a la buena participación de Vanessa Pulgarín, la modelo de 34 años de edad que está representando al país de la mejor manera posible en Tailandia.

(Ver también: Aparatosa caída de candidata en Miss Universe Latina: se desplomó desde tres metros de altura)

De hecho, desde que comenzaron las pasarelas previas y demás, expertos de todo el mundo la han destacado por cómo se desenvuelve en estos eventos, su belleza y mucho más.

Este miércoles, 19 de noviembre, se llevó a cabo un evento previo en el que las candidatas modelaron un traje típico de cada país, vestido de gala y hasta vestido de baño, en donde una vez más, la colombiana se llevó todas las miradas.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vane Pulgarín (@vanepulgarin)

Es más, tanto ha destacado y llamado la atención, que el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, fue captado en video teniendo una llamativa reacción cuando vio a la colombiana.

Cuando Vanessa modeló el vestido de baño amarillo, el empresario se mostró serio en un principio, pero luego se le soltó una sonrisa y hasta sacó su celular para grabar a la modelo, una acción que no pasó desapercibida.

Este fue el momento en cuestión:

La reacción de Raúl Rocha cuando vio a Colombia en traje de baño, no diré nada, que el video hable por sí mismo. 🐍👀 pic.twitter.com/m6MA7hFNQM — Zorel (@zorellt) November 19, 2025

Y es que cabe destacar que Pulgarín se posiciona como una de las favoritas, pero habrá que ver cómo le va en el evento principal que se llevará a cabo este viernes, 21 de noviembre, en Bangkok, Tailandia.

(Ver también: Paulina Vega rompe el silencio y habla de Miss Universo y su inesperada maternidad)

Cómo votar por Vanessa Pulgarín en Miss Universo

Aunque los jurados al final son los que deciden qué candidata se queda con la corona, las personas sí pueden influir para que la modelo se meta entre las 30 finalistas en la categoría ‘People’s Choice’, por lo que es importante votar por la colombiana para que sienta el apoyo de todo el país.

La forma de hacerlo es:

Descargar la aplicación oficial de Miss Universe (iOS y Android). Registrarse o iniciar sesión con correo y contraseña. En la app, ingresar al botón ‘Vote’. Seleccionar la categoría de votación disponible. Buscar a la candidata preferida y presionar ‘Vote Now’.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.