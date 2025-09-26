Jamaica está consternada porque en la noche de este martes, 23 de septiembre, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la modelo y exparticipante de Miss Universo Jamaica Tyra Spaulding, de apenas 26 años de edad.

Según las primeras informaciones de las autoridades, la mujer se encontraba sin vida en su casa de Kingston, capital de Jamaica, luego de que no aparecía ni contestaba las llamadas de sus seres queridos.

Al entrar, se encontraron a la mujer en una de las habitaciones, por lo que ahora se comenzará con la investigación para determinar si la causa fue un suicidio o un asesinato.

De hecho, las autoridades se inclinan más por la segunda hipótesis, pero están a la espera del resultado de la autopsia para conocer realmente qué fue lo que ocurrió.

Ante esto, Miss Universe Jamaica subió un mensaje bastante conmovedor despidiendo a la modelo, quien había destacado por su sonrisa, carisma y talento en el concurso.

“Lamentamos profundamente la pérdida de la hermosa Tyra Spaulding. Era un alma radiante y un ser humano extraordinario. Su luz, gracia, belleza y bondad conmovieron a cada persona que conoció, dejando recuerdos imborrables”, escribió esta página.

Y agregó: “Su sonrisa iluminaba cada rincón, brindando calidez y alegría a quienes tuvieron el privilegio de conocerla. En la Organización Miss Universo Jamaica, mantenemos a la familia, amigos y seres queridos de Tyra en nuestras más sinceras oraciones mientras celebramos la hermosa vida que compartió con nosotros”.

Cabe destacar que además de su belleza, Tyra era muy reconocida por pronunciarse con respecto a la salud mental, un tema que tenía como bandera y que siempre mencionaba porque lo consideraba algo de mucha importancia y que casi no era explorado en su país.

Por lo pronto, las autoridades avanzan en la investigación para determinar qué causó la muerte, ya que se considera que sí pudo ser un homicidio y por eso irían tras la pista del responsable.

