En Colombia, la salud oral sigue siendo un asunto de gran relevancia. Según el IV Estudio Nacional de Salud Bucal, más del 91,5 % de las personas entre 12 y 79 años ha tenido caries y el 70,4 % de los adultos ha perdido al menos un diente. A esa problemática se suma lo que el doctor Daniel Zabaleta, especialista en odontología estética, diseño de sonrisa y rehabilitación oral completa, identifica como un nuevo foco de alerta: los procedimientos estéticos sin control ni protocolos adecuados.

El doctor Zabaleta explica que en los últimos años se ha disparado el uso de técnicas como joyería dental y diamantes removibles o fijos, una tendencia que se observa tanto en Colombia como en el mundo, especialmente entre artistas y futbolistas.

De igual manera, Zabaleta recordó que para la boda del futbolista Luis Díaz diseñó una corona de oro blanco conocida como ‘grillz’, que llamó la atención por su acabado estético: “Tenía diamantes, oro blanco, pero es removible. No causa ningún problema y no toca en ningún momento el esmalte”, explicó.

El especialista agregó que este tipo de procedimientos son cada vez más solicitados por jóvenes. En su consultorio ha recibido adolescentes interesados en decoraciones dentales, y aclara que se trata de tratamientos seguros siempre que los practique un profesional especializado.

Por su consultorio también han pasado otras figuras reconocidas como Martín Elías, Rafa Pérez, Wilfran Castillo, la actriz Ana María Trujillo e incluso Carlos ‘el Pibe’ Valderrama.

Un diseño de sonrisa mal planificado, añade el especialista, puede causar sensibilidad extrema, inflamación de encías, fracturas dentales y desgaste innecesario del esmalte. Además, si no se tienen en cuenta problemas previos como caries o enfermedades periodontales, los resultados pueden ser atractivos al inicio, pero dañinos con el tiempo.

El odontólogo enfatiza que el uso prolongado de accesorios sin supervisión profesional puede derivar en fracturas irreversibles. Para él, la clave está en la prevención: verificar las acreditaciones del especialista, exigir certificaciones de materiales, someterse a evaluaciones completas y acudir a revisiones periódicas. La moda, señala, puede ser una forma de expresión, pero sin responsabilidad profesional el riesgo supera cualquier beneficio.

Estas preocupaciones serán parte central del Congress of Dentistry, que se llevará a cabo en Barranquilla del 2 al 4 de octubre, en el Centro de Convenciones Puerta de Oro. El evento, organizado por el Instituto Daniel Zabaleta junto con Isabel Caroprese, reunirá a más de 1.500 especialistas para debatir sobre regulación, capacitación y avances clínicos que fortalezcan la odontología en Colombia. El doctor afirma que este encuentro no solo representará un paso importante para la profesión, sino también un impacto económico y social para la ciudad.

