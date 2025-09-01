En un mundo donde la sonrisa perfecta es un símbolo de confianza y salud, muchos se esfuerzan por mantener sus dientes blancos y relucientes. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos diarios con cepillos, pastas dentales y enjuagues, es común que los dientes adquieran un tono amarillento con el tiempo.

¿A qué se debe? No siempre recae en el café, el tabaco o la genética. Según el dentista británico Ferakh Hamid, citado por Daily Mail, hay errores cotidianos en la rutina de cepillado que podrían estar contribuyendo directamente a este problema.

En el mencionado medio, el profesional indicó que hay dos fallos comunes que, aunque parecen insignificantes, pueden deteriorar el esmalte dental y exponer capas más amarillas debajo.

Ferakh Hamid, un odontólogo con años de experiencia en estética dental, enfatizó que el amarillamiento de los dientes no es solo un problema estético, sino un indicador de posibles daños en la estructura dental. El esmalte, la capa externa protectora de los dientes, es naturalmente blanco y translúcido, pero debajo de él se encuentra la dentina, que tiene un tono más amarillento o incluso grisáceo.

Cuando el esmalte se erosiona, la dentina se hace visible, dando como resultado unos dientes que lucen opacos y amarillos. Hamid explicó que muchos pacientes acuden a su consulta preocupados por este cambio, sin darse cuenta de que su técnica de cepillado podría ser la culpable principal.

El primer error que destaca Hamid es el “cepillado en seco”, es decir, no mojar el cepillo de dientes antes de aplicar la pasta dental. Algunas personas evitan humedecer el cepillo creyendo que así se remueven mejor las manchas o que la pasta actúa de forma más concentrada.

Sin embargo, según el dentista, esta práctica tiene el efecto contrario. “Mojar el cepillo antes de cepillarse los dientes facilita la distribución de la pasta dental de manera uniforme por toda la boca”, afirmó Hamid en el diario británico.

Sin agua, la pasta no se esparce bien, lo que resulta en una limpieza incompleta. Como consecuencia, los dientes pueden verse más opacos y, por ende, más amarillos con el tiempo.

Este hábito, aunque popular en algunos consejos virales de redes sociales, ignora la importancia de la lubricación para una higiene efectiva. Hamid recomendó siempre humedecer las cerdas del cepillo bajo el grifo antes de empezar, lo que no solo mejora la cobertura de la pasta, sino que también reduce la abrasión innecesaria en el esmalte.

El segundo error, quizás aún más crítico, es cepillarse los dientes inmediatamente después de consumir alimentos o bebidas ácidas. Hamid advirtió que productos como jugos de frutas (especialmente de cítricos como naranjas o pomelos), vinos, bebidas gaseosas azucaradas o sin azúcar, e incluso algunos alimentos como el vinagre o las salsas ácidas, pueden debilitar temporalmente el esmalte dental.

Los ácidos presentes en estos elementos ablandan la superficie del esmalte, haciéndolo más vulnerable. Si se cepilla en ese momento, el acto mecánico del cepillado puede erosionar esa capa protectora, exponiendo la dentina subyacente y acelerando el proceso de amarillamiento.

“Cepillarse mientras el esmalte está debilitado podría hacer que los dientes se vean más amarillos”, explicó el dentista. Para evitar esto, sugirió esperar al menos una hora después de ingerir algo ácido antes de proceder con el cepillado.

Durante ese tiempo, el esmalte se recupera naturalmente gracias a la saliva, que actúa como un neutralizador natural de ácidos en la boca.

Recomendaciones prácticas para una sonrisa más blanca y saludable

A partir de estas observaciones, se desprenden varias pautas clave para mejorar la rutina diaria:

Mojar el cepillo antes de aplicar la pasta dental

Esperar un tiempo prudente después de ingerir alimentos o bebidas ácidas

Cepillarse adecuadamente: tres veces al día, dos minutos cada vez

Visitar al odontólogo regularmente y usar hilo dental

Evitar pasta dental excesivamente abrasiva para blanqueamiento sin supervisión

