A solo 45 minutos de la bulliciosa capital colombiana se encuentra Tabio, un encantador pueblo que guarda un secreto arquitectónico sorprendente: sus balcones. Aunque a primera vista no lo parezca, esta población de Cundinamarca comparte una similitud fascinante con el corazón de Cartagena, los balcones coloniales de madera que sobresalen de las fachadas. Esta característica, poco común en la región andina, le da un aire pintoresco y atemporal que invita a la exploración.

Este pueblo también es afamado por tener un jardín botánico con cabezas gigantes, las cuales fueron talladas en piedra y reflejan los ciclos de la vida. la niñez, la adultez y la vejez. Es decir que se trata de un territorio con una belleza particular y que sus pobladores han buscado preservar para las futuras generaciones y los visitantes.

Las casas de estilo tradicional con sus balcones coloridos crean una atmósfera tranquila y romántica, ideal para una escapada de fin de semana. No es de extrañar que, al verlos, la mente viaje de inmediato a las postales del Caribe colombiano, a pesar de la distancia y el contraste geográfico. Estos balcones no son solo un elemento decorativo; son un símbolo de la historia y la herencia del pueblo, un puente entre el altiplano cundiboyacense y la costa, ofreciendo una experiencia visual única y una muestra de la rica diversidad arquitectónica de Colombia.

¿Qué se puede hacer en Tabio?

En la frontera de Tabio y Tenjo se eleva la mística peña de Juaica, una formación rocosa que ha capturado la imaginación local por generaciones. Es un punto de referencia no solo geográfico, sino también cultural, a menudo asociado con relatos de avistamientos de ovnis, experiencias paranormales y supuestas propiedades energéticas que atraen a místicos, senderistas y entusiastas del ecoturismo. La caminata hasta su cumbre recompensa a los visitantes con vistas panorámicas del valle y el altiplano cundiboyacense, un espectáculo natural que combina el desafío físico con la contemplación serena.

Para aquellos que buscan un escape más relajante, las termales de El Zipa ofrecen un oasis de bienestar a pocos minutos del centro del pueblo. Estas aguas, ricas en minerales, emergen de las profundidades de la tierra, creando piscinas naturales que se cree poseen propiedades curativas para el cuerpo y la mente. Es el plan perfecto para los visitantes que desean aliviar el estrés y las tensiones musculares mientras se sumergen en un entorno natural.

¿Cuánto cuesta el pasaje de Bogotá a Tabio (Cundinamarca)?

Para aquellos que buscan un escape de la rutina capitalina, el municipio de Tabio (Cundinamarca), se presenta como una opción cercana y accesible. El costo del pasaje para llegar a este destino varía ligeramente, dependiendo del punto de partida en Bogotá. Si el viaje se inicia desde la Terminal del Norte o el Portal 80, los viajeros pueden esperar pagar un valor que oscila entre los 6.500 y 7.000 pesos, una tarifa que facilita la movilidad y el turismo hacia esta zona. La cercanía y el costo moderado del pasaje permiten que tanto residentes de Bogotá como visitantes de otras ciudades puedan disfrutar de los atractivos del municipio, desde sus paisajes naturales hasta su oferta cultural, consolidándolo como una alternativa atractiva y económicamente viable en los alrededores de la capital colombiana.

