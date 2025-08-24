A escasos minutos de Bogotá, en el corazón de Cundinamarca, se esconde un tesoro subterráneo de más de 200 años de antigüedad. Este intrigante laberinto de cuevas, ubicado a 45 metros bajo la superficie, es mucho más que una simple formación geológica. Es un testigo silencioso de la historia y un ecosistema único que ha permanecido casi intacto, resguardando secretos de épocas pasadas.

Lo mejor de todo es que antes o después de pasar por este icónico lugar, podrá comer en el restaurante de La Granja, el cual es campestre y ofrece una gran variedad de platos (hasta veganos) para que los comensales y turistas complementen de gran manera su experiencia en esta tierra cundinamarquesa.

En Tenjo se encuentran estas cuevas. La entrada es completamente gratuita y es perfecta para practicar el senderismo y hasta el ciclismo de montaña. Los visitantes pueden sumergirse en la oscuridad y sentir la historia de la tierra en cada rincón, mientras los guías relatan las leyendas y anécdotas que han moldeado este rincón poco explorado de Colombia. Es una oportunidad única para conectar con la naturaleza y la historia, lejos del ajetreo de la capital.

¿Qué hacer en Tenjo?

Tenjo, un municipio a solo unos kilómetros de Bogotá, es un destino ideal para quienes buscan una escapada que combine historia, cultura y naturaleza. En el corazón del pueblo, la imponente iglesia de Santiago Apóstol y el museo de arte religioso Cardenal Luque ofrecen un vistazo a la profunda tradición y al patrimonio histórico de la región. Para quienes buscan sumergirse aún más en la historia local, la casa Chitasugá es una parada obligatoria, con su arquitectura tradicional que transporta a otra época.

Más allá del casco urbano, el pueblo se despliega en una variedad de paisajes naturales. El Ecoparque Lero Lero invita a disfrutar de actividades al aire libre, mientras que los más aventureros pueden explorar los senderos y cuevas indígenas, vestigios de las culturas ancestrales que habitaron estas tierras. Además, están los senderos de la Peña de Juaica con vistas panorámicas que lo dejarán sin aliento.

¿Cuánto vale el pasaje de la 80 a Tenjo?

El costo del trayecto entre la calle 80 y el municipio de Tenjo se ubica en un rango que oscila entre los 5.500 y los 6.500 pesos. Este valor se aplica a quienes utilizan el servicio de transporte intermunicipal, que conecta la capital con esta localidad de la Sabana de Occidente. La variación en el precio puede depender del lugar donde se tome el servicio.

Para quienes se desplazan con regularidad entre estos dos puntos, es importante tener en cuenta esta tarifa, ya que representa un gasto fijo en su presupuesto de movilidad. El servicio de transporte desde la calle 80 no solo beneficia a los habitantes de Tenjo, sino también a aquellos que residen en zonas aledañas y necesitan movilizarse hacia la ciudad o sus alrededores por motivos laborales, académicos o personales.

