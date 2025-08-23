En Yopal (Casanare) se encuentra un tesoro que combina fe y una escala monumental: la biblia más grande del mundo. Esta obra colosal es un símbolo de devoción que resalta la identidad cultural de una región conocida por su tradición. La ciudad, famosa por el plato típico de carne a la llanera, ofrece a sus visitantes un contraste único entre la espiritualidad y la riqueza de sus costumbres ganaderas.

Esta ciudad también tiene planes únicos para despejar la mente, que combinan el paisaje, los bovinos, los caballos, la gastronomía, la música y otra gran cantidad de características propias de esa región. Esto sin sumarle su maravilloso clima que invita a relajarse, divertirse y pasarla bien.

La presencia de esta impresionante biblia tallada en piedra (tiene 19 metros de ancho y 12 metros de largo) en la vereda Buenavista, a 8 kilómetros de Yopal, en la finca el Monte de Jehová, no solo atrae a feligreses, sino que también se ha convertido en un atractivo turístico que complementa el encanto de la ciudad. Su existencia en un lugar tan significativo para la cultura llanera, con su reconocida ‘mamona’, subraya la forma en que la fe y las tradiciones locales se entrelazan. Esta pieza se suma a los hitos que hacen de la ciudad un destino único, donde el sabor de su gastronomía se mezcla con la grandeza de un libro sagrado sin igual.

¿Qué hay de bueno en Yopal?

Yopal ofrece un escape perfecto para quienes buscan la conexión con la naturaleza. Un punto de partida ideal es el parque El Resurgimiento, un espacio tranquilo en el corazón de la ciudad donde los locales se relajan y disfrutan del aire fresco. Para una vista panorámica, el mirador de Buenavista es imperdible; desde allí, puede apreciar la inmensidad de los llanos orientales y la belleza del atardecer.

Los aventureros encontrarán su lugar en el río Cravo Sur, un paraíso para los deportes acuáticos como el rafting, que promete una experiencia llena de adrenalina y contacto directo con la exuberante flora y fauna de la región, ya sea que quiera hacerlo solo, en pareja o con la familia.

¿Cómo se llama el festival llanero que se celebra en Yopal?

El Festival de la Llaneridad se erige como uno de los eventos más emblemáticos de Yopal (Casanare), atrayendo a miles de visitantes cada año. Esta festividad, que honra la rica herencia cultural de los Llanos Orientales, se celebra durante el último fin de semana del mes de julio, coincidiendo con la conmemoración del Día Nacional de la Llaneridad. Durante estos días, la ciudad se viste de fiesta, ofreciendo una vitrina inigualable para la música, las danzas, las tradiciones y la gastronomía que definen la identidad del llanero, reafirmando el compromiso de la región con la preservación de su legado cultural.

Más que un simple festival, es una jornada de reafirmación cultural y orgullo para los habitantes de la región. Instituido para reconocer y valorar la singularidad de la cultura llanera, este evento es una oportunidad para que tanto locales como turistas se sumerjan en un universo de joropos, contrapunteos y arpas, instrumentos que narran la historia de un pueblo resiliente y apasionado.

