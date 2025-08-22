El cabello de los niños no es igual al de los adultos y requiere un cuidado especial desde los primeros años. De acuerdo con la Asociación Americana de Dermatología, el cuero cabelludo infantil produce hasta seis veces menos grasa al día que el de una persona adulta, lo que lo hace más frágil, propenso al quiebre, a la resequedad y a la formación de nudos.

En ese sentido, el uso de productos diseñados específicamente para ellos no es solo una cuestión estética, sino de salud capilar. Así lo explica Angélica Quintero, experta en cuidado del cabello, quien asegura que el cuero cabelludo de los niños es más sensible y permeable, por lo que emplear productos con pH inadecuado o con ingredientes agresivos como los sulfatos puede causar resequedad, descamación, picazón o incluso infecciones.

Además, el estilo de vida activo de los menores aumenta la probabilidad de quiebres y enredos en el cabello, lo que hace aún más necesario que se utilicen fórmulas adaptadas a sus necesidades. Por ello, la especialista recomienda productos neutros o con pH equilibrado, que resultan más suaves tanto para la piel como para los ojos y evitan las molestias frecuentes durante el baño.

Consejos para cuidar el pelo de los niños

“Una rutina con productos adecuados —libres de sulfatos, con agentes nutritivos y desenredantes— no solo previene la resequedad y el quiebre, sino que también favorece el crecimiento saludable del cabello”, explicó Quintero.

De acuerdo con la experta, mantener limpio el cuero cabelludo con fórmulas suaves y nutritivas permite desobstruir los folículos pilosos y fortalecer las fibras capilares desde la raíz. También resaltó la importancia de incluir acondicionadores suaves y desenredantes con ingredientes naturales, que hidraten, protejan y reduzcan los tirones al peinar.

La clave, concluye Quintero, confundadora de La Poción, está en establecer desde la infancia una rutina de cuidado e higiene adecuada con productos seguros y pensados para las necesidades reales de los niños. Esto no solo ayuda a controlar el frizz y prevenir quiebres, sino también a mantener un cabello fuerte, sano y bien nutrido desde los primeros años de vida.

En respuesta a estas necesidades, en Colombia se han desarrollado propuestas enfocadas exclusivamente en el cuidado capilar infantil. Entre ellas se encuentra La Poción Kids, una línea que reúne productos diseñados para proteger el cabello de los niños de manera segura y efectiva. Su portafolio incluye champú, acondicionador y spray antifrizz, todos elaborados con ingredientes de origen natural como aceite y leche de coco, aceite de jojoba, vitamina E y aminoácidos.

