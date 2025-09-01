Las papas a la francesa, conocidas también como papas fritas, se convirtieron en uno de los platos más consumidos en el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde cada persona come en promedio más de 13 kilos al año. Su popularidad es tal que el 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita. Sin embargo, su origen sigue siendo un debate que enfrenta a Bélgica y Francia, países que se disputan la invención de este icónico alimento.

La versión belga apunta a la ciudad de Namur, ubicada en el centro del país, donde confluyen los ríos Mosa y Sambre. Según cuenta la tradición, en el invierno de 1680 el río se congeló y los habitantes no pudieron pescar, por lo que idearon una alternativa: cortar papas en forma de bastón y freírlas, imitando la preparación del pescado. Esta anécdota fue recogida por la National Geographic y recopilada por El Tiempo, que resalta cómo la creatividad de los pobladores dio lugar a uno de los alimentos más populares del planeta.

¿Por qué se llaman así las papas a la francesa?

Además, los belgas aseguran que el nombre de “papas francesas” se debe a que los soldados estadounidenses, durante la Primera Guerra Mundial, probaron el plato en territorio francés y lo bautizaron de esa manera. Como muestra de su orgullo, en Brujas existe el Frietmuseum, el único museo del mundo dedicado a las papas fritas.

No obstante, los franceses tienen una versión muy distinta. El historiador culinario Pierre Leclercq, profesor de la Universidad de Lieja, desmiente la teoría belga y afirma que se trata de un mito. Según sus investigaciones, las papas no llegaron a la región hasta 1735, por lo que la historia de 1680 no sería posible. Además, señala que en esa época la grasa para freír era un lujo poco accesible. En cambio, Francia sostiene que las papas fritas surgieron a finales del siglo XVIII en los carros de venta del Pont-Neuf, uno de los puentes más emblemáticos de París.

Aunque más de dos siglos después resulta imposible comprobar con exactitud quién las inventó, el primer registro escrito del nombre “papas fritas” aparece en una guía en Bélgica publicada a inicios del siglo XX, llamada Traité d’économie domestique et d’hygiène.

