El sector gastronómico en la capital colombiana afronta fuertes desafíos en medio de un contexto de alta inflación y dificultades laborales. Liliana Montaño, directora ejecutiva de Acodrés Bogotá-Región, recalcó en Portafolio que los restaurantes en la ciudad están lidiando con importantes aumentos en los costos de los insumos, los efectos de la reforma laboral y una notable disminución en el consumo promedio por cliente.

Según la directiva, la reforma laboral provocó un impacto significativo en la contratación de personal, la cual ha visto una reducción de entre un 15 % y 20 %, según declaró Montaño para el citado diario. A esto se le suma un contexto inflacionario que sitúa la cifra en torno al 9.6 %, práticamente el doble que la inflación nacional, afectando especialmente a los establecimientos que dependen de insumos importados, de acuerdo con el citado diario.

“Esta estrategia [de gestión de personal] ha afectado especialmente a pequeños y medianos restaurantes”, explicó Liliana Montaño en entrevista para el rotativo. De igual manera, la ejecutiva remarcó que los consumidores se han mostrado reacios a gastar grandes sumas en restaurantes, tomando en cuenta que hasta diciembre de 2024 el gasto promedio se ubicaba alrededor de 50.000 pesos y ha caído a entre 35,000 y 40.000 pesos.

Nuevos impuestos aprobados a principios de 2025 también han representado retos para los restauranteros. El “impuesto saludable”, que grava con un 20 % a los alimentos considerados indulgencias, ha afectado la rentabilidad de varios establecimientos, forzándolos incluso a cerrar sus puertas, de acuerdo con el rotativo.

Ante este panorama, Acodrés Bogotá ha impulsado una serie de estrategias para fortalecer a los negocios gastronómicos. “Hemos desarrollado herramientas para entender mejor al consumidor, fomentar buenas prácticas y facilitar el acceso a información confiable”, indicó Montaño. A pesar de registrar un desafiante primer semestre en 2025, el sector proyecta una recuperación para los últimos meses del año, gracias a temporadas de alto consumo como Amor y Amistad, Halloween y diciembre.

Además de las medidas impulsadas por Accodrés Bogotá, este año se llevará a cabo el Summit Gastronómico Acodrés Bogotá-Región, que contará con la presencia de la asociación de gastronomía mexicana Canirac. “El evento está diseñado para facilitar un espacio de networking y compartir experiencias y soluciones a los problemas comunes”, explicó Montaño.

Este sector se enfrenta a un periodo de adaptaciones y ajustes ante situaciones imprevistas. Desde ajustar sus ofertas gastronómicas, contratar menos personal e incluso enfrentar nuevas cargas impositivas. No obstante, con el fortalecimiento gremial impulsado por Acodrés Bogotá, el sector gastronómico de la capital colombiana se encuentra preparado para afrontar las dificultades y prevé una recuperación económica significativa para finales del año 2025.

