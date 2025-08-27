Fundada en 2005 por el humorista Pedro González, conocido como Don Jediondo, entró en liquidación judicial, según informó la Superintendencia de Sociedades. La decisión, enmarcada en la Ley 116 de 2006 de insolvencia empresarial, marca el fin de una trayectoria de dos décadas, dejando un profundo impacto en sus 183 trabajadores directos y acreedores.

En declaraciones a Caracol Radio, Don Jediondo expresó su dolor por el cierre y reflexionó sobre las dificultades que llevaron a esta situación. “Somos respetuosos de la ley y nos acogeremos a la ley. Cerraremos nuestras puertas y el control de la caja y los puntos será asumido por un agente liquidador”, afirmó.

El humorista detalló que los activos, valuados en $ 25.601 millones a junio de 2025, deberán cubrir los pasivos de $ 25.580 millones. En la emisora, reconoció: “estabamos naufragando aferrados a que ocurriera un milagro, que quizás subieran las ventas o aumentaramos la utilidad, pero no fue posible”.

La cadena, con 33 establecimientos especializados en platos típicos colombianos, enfrentó una serie de crisis que comenzaron hace más de una década.

¿Qué pasó con los restaurantes de Don Jediondo?

El comediante señaló que los problemas iniciaron con una ola invernal hace 12 años, seguida por la pandemia y el paro nacional de 2021, que bloquearon carreteras y dispararon los precios de los insumos. “Se hizo hasta lo imposible. Me duele por mi familia, por los acreedores, por nuestros empleados… teníamos 208. Es lo que más me duele. La plata va y viene, pero lo que más duele son los empleados”, lamentó.

Desde agosto de 2022, Don Jediondo estaba en un proceso de reorganización para responder por deudas de $ 14.000 millones, pero la Superintendencia de Sociedades determinó que la cadena incumplió con obligaciones. Ante esta situación, la liquidación se convirtió en la única vía para garantizar el pago a los acreedores.

Don Jediondo volvería a tener un restaurante

A pesar del cierre, el humorista no descarta volver al sector: “Nos toca comenzar de cero. Yo creo que sí volvería a tenerlo [un negocio así]. Todo hay que asumirlo”.

Sin embargo, no ocultó su tristeza y concluyó la entrevista en la emisora entre lágrimas y señalando que siente como “si se hubiera muerto un pariente”.

