‘Don Jediondo’ es uno de los humoristas con mayor reconocimiento en Colombia y es por ello que decidió lanzar el libro ‘El día que se rieron de mí’ en el cual cuenta diferentes episodios de su vida, buenos y malos, que lo han marcado.

Justamente, uno de los temas a tratar fue el de sus negocios, como el restaurante Don Jediondo Sopitas y Parrilla, el cual entró en proceso de organización en 2019 y que, desde entonces, ha sido una lucha constante para no dejarlo caer.

Fue en ese momento que en el programa ‘Bravíssimo’, de Citytv, Pedro González se refirió a un momento de depresión en la época de crisis empresarial, y por el cual estuvo cerca de atentar contra su vida.

El humorista señaló que en una cita médica pensó lanzarse desde el octavo piso, pero que una enfermera lo alcanzó a ver y evitó lo que hubiera sido una tragedia.

“Un día fui a una cita dermatológica, en un octavo piso, y algo me decía por dentro que era la oportunidad para que me lanzara, me agarré de una baranda y llegó una enfermera a preguntarme que qué me pasaba, me entraron y me llevaron a una clínica para iniciar un tratamiento psiquiátrico”, dijo en el programa.

Incluso, ‘Don Jediondo’ detalló que su esposa también sufrió episodios de depresión que marcaron un alto en el camino.

“Dejé de leer comentarios de X (antes Twitter) porque me hacía mucho daño, entré en depresión. Venía con ataques de pánico que después logré superar. Mi esposa me decía no quiero seguir, no quiero continuar, me tocaba ponerle seguro al carro porque no sé en qué momento se iba a lanzar“, precisó.

“Tuve varios episodios en los que me tenía que echar gotas en los ojos y limpiarme para que no se me notaran las lágrimas en la tarima. Nunca renuncié a una presentación”, concluyó.

Qué pasó con el restaurante de ‘Don Jediondo’

En ‘Bravíssimo’, ‘Don Jediondo’ reveló que el futuro de su restaurante Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S. depende ahora de la Supersociedades, ya que en los próximos meses habrá una reunión en la que le definirán si el negocio puede o no continuar.

“Ahora viene una nueva reunión con la Superintendencia, porque estamos en eso, y en esa próxima deciden si podemos continuar o si definitivamente toca arreglar con los acreedores”, explicó.

