Michelle Char no solo pertenece a una de las familias más poderosas del Atlántico, sino que es la hija de Miguel Char, uno de los que maneja la organización radial Olímpica y primo del mismísimo alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, conocido también como Álex; su mamá es Rocío Fernández

La noticia de que ella había sido elegida como la reina del Carnaval de Barranquilla 2026 la dio el mismo mandatario de los barranquilleros, a través de una publicación en sus redes sociales, en el que se le ve, junto a su esposa, Katia Nule, en una videollamada con su familiar:

“¿Qué dice la reina 2026? Qué lindo verte contenta, amor. Sabemos, lo que te conocemos, lo que has luchado, por este momento. Toda tu vida te hemos visto de chiquita recorrer todas las calles de Barranquilla, peleando por el carnaval, por su tradición y te felicitamos, todos los barranquilleros, por esta alegría”, le expresó Char a su hija, que no puedo evitar romper en llanto de la emoción.

Entre lágrimas, y con mucho esfuerzo por encontrar la calma, la joven de 23 años respondió: “Agradecimiento. Ustedes saben que este es mi sueño y que voy a hacer un carnaval a otro nivel”.

La primera dama de la capital del Atlántico, que también fue reina del carnaval, también quiso manifestarle unas palabras de afecto a la familia de su marido: “Miche, este es tu sueño hecho realidad. Un sueño que tienes desde pequeñita. Y yo estoy convencida que tu alegría, tu entusiasmo, tu energía y toda esta campaña tan bella que hiciste para ser Reina del Carnaval va a Barranquilla, te va a acoger con los brazos abiertos”.

Quién es Michelle Char, nueva reina del Carnaval de Barranquilla

Es una barranquillera de 23 años que estudió Diseño de Interiores y Productos en Milán (Italia), en la Nuova Accademia di Belle Arti. Pese a su juventud, ya tiene dos marcas, una de ropa y otra en la que “construye experiencias entre los espacios y el producto”, indicó la Alcaldía de Barranquilla.

También es amante de la danza y el folclor, por lo que duró 10 años en el ballet de la ciudad, y ha participado en distintas obras artísticas, entre ellas, dos coronaciones de reinas del carnaval.

