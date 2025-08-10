El periodismo colombiano está de luto. Este domingo, 10 de agosto, murió Bertha Benedetti de Carbonell, una de las mujeres pioneras en el periodismo deportivo.

La comunicadora era reconocida por conducir el programa ‘Fútbol solo fútbol’, que comenzó como ‘Martes de Fútbol’ en 1995, en el canal Telecaribe. Era una hincha apasionada del Junior de Barranquilla.

(Vea también: Murió icónico periodista de Caracol Radio; duró varios días luchando por su vida)

De hecho, fue la primera mujer en presidir el Carnaval de Barranquilla, acompañando el reinado de María José Vengoechea, en 1990.

Lee También

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Berthica Benedetti de Carbonell, fundadora del programa Fútbol Solo Fútbol y quien, en 1990, hizo historia como la primera mujer en presidir nuestra Fiesta, acompañando el reinado de María José Vengoechea. Su liderazgo, amor por las… pic.twitter.com/Vx4Vdj16dI — Carnaval de Barranquilla (@Carnaval_SA) August 10, 2025

El periódico El Heraldo resaltó que Benedetti hizo parte del comité de la Belleza y asistió durante muchos años, junto a su esposo, al reinado nacional de belleza en Cartagena.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamenta profundamente el fallecimiento de Bertha Benedetti de Carbonell, destacada… pic.twitter.com/rJqU6xPVnG — DIMAYOR (@Dimayor) August 10, 2025

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte de la analista deportiva, quien es muy recordada por sus opiniones concretas y programas de debate en medios de comunicación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.