Ago 10, 2025 - 10:33 am

El periodismo colombiano está de luto. Este domingo, 10 de agosto, murió  Bertha Benedetti de Carbonell, una de las mujeres pioneras en el periodismo deportivo.

La comunicadora era reconocida por conducir el programa ‘Fútbol solo fútbol’, que comenzó como ‘Martes de Fútbol’ en 1995, en el canal Telecaribe. Era una hincha apasionada del Junior de Barranquilla.

De hecho, fue la primera mujer en presidir el Carnaval de Barranquilla, acompañando el reinado de María José Vengoechea, en 1990.

El periódico El Heraldo resaltó que Benedetti hizo parte del comité de la Belleza y asistió durante muchos años, junto a su esposo, al reinado nacional de belleza en Cartagena.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte de la analista deportiva, quien es muy recordada por sus opiniones concretas y programas de debate en medios de comunicación.

