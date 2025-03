Sin duda, la vida de un personaje público se basa en soportar miles de comentarios en redes sociales. A pesar de que muchas veces tratan de ser cercanos a sus fanáticos, las críticas nunca faltan.

Mientras Pérez se encontraba en caravana con su esposa, como normalmente está, un comentario mal intencionado llegó a sus manos. Dicha persona se tomó el trabajo de reunir varias fotos del cantante y comentar:

“A Milagros le hace falta salir en la foto de cédula de Rafa Pérez“. Pero no fue todo, luego salió un video en donde el cantante estaba con la mujer y ella, al parecer, le estaba ayudando con los coros de la canción, otro detalle que fue criticado.

Ante esto, el cantante envió un mensaje muy directo:

“¿Es que ustedes están esperando que pida permiso o perdón por vivir enamorado de mi esposa?, ¿por mostrar con orgullo mi hogar feliz?Definitivamente, este mundo está al revés, pero si lo que les gusta es apoyar las cosas mal hechas, entonces les regalo algo que no está bien, para ver si aplauden: ‘Vayan y cómanse una galaxia de...’ Pd. Lo que me gustó fue el ‘collage’ de las fotos, me sirve para usarlo hoy para desearle feliz día del mánager, gracias”,

Ante dicha reacción, varios internautas reaccionaron y defendieron al artista, sobre todo porque se nota que se siente orgulloso del hogar que tiene y que, a diferencia de otros artistas, ha cultivado con años y mucho trabajo.

