La partida de la humorista samaria a sus 61 años conmocionó al mundo del entretenimiento colombiano este jueves 19 de septiembre. Su legado perdurará por siempre, sobre todo por su carisma y la huella que dejó al hacer parte del elenco de ‘Sábados felices’, donde era considerada como la mamá de todos.

Así lo contó el también comediante Don Jediondo, quien fue uno de los más cercanos a la ‘Gorda’ Fabiola y con quien llevaba más de 31 años de amistad. Según narró en ‘Día a día’, ambos se conocieron en 1993, cuando él llegó a integrar el elenco del mencionado programa.

“Yo me preguntaba por qué compaginábamos con la gordita. Yo decía ‘debe ser por el espíritu provinciano que teníamos ambos, ella de Santa Marta y yo de Boyacá’. Me decía: ‘Del único malp… que me dejo joder es de usted. Puede decirme leyenda viva y a usted es el único que le tolero’”, recordó Don Jediondo con voz cortada.

Pero la fuerte amistad que tenían ambos quedó aún más en evidencia cuando el boyacense pasó por un duro momento empresarial con sus restaurantes, ya que la ‘Gorda’ Fabiola fue una de las que le tendió la mano para apoyarlo.

“Cuando la crisis de los restaurantes, ella se iba con David, el hijo, y con ‘Polilla’ a almorzar los domingos en Calima, en el restaurante de nosotros en Calima, y me mandaba fotos”, explicó Don Jediondo con lágrimas en sus ojos.

Luego, casi sin poder hablar, agregó: “Me decía: ‘Aquí estoy haciéndote el gasto para ayudarte’. Esa era la gordita… La gordita nos enseñó a amar y a querer más que cualquier otra persona”.

¿Cuál fue la crisis que tuvo Don Jediondo con sus restaurantes?

El reconocido humorista colombiano enfrentó una complicada situación con su cadena de restaurantes, Don Jediondo Sopitas y Parrilla. El principal problema fue la quiebra, que se desencadenó por varios factores. Acá, algunos de ellos:

Pandemia del COVID-19: al igual que muchos otros negocios en el mundo, la pandemia golpeó duramente a los restaurantes de Don Jediondo. Las restricciones, el cierre de establecimientos y la disminución del consumo afectaron considerablemente sus ingresos.

Deuda acumulada: la crisis económica generada por la pandemia, sumada a otros factores como el aumento de los costos de los alimentos y la escasez de algunos productos, llevó a que la cadena de restaurantes acumulara una deuda significativa.

Insolvencia económica: debido a la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras, la empresa se vio obligada a declararse en insolvencia económica y acogerse a la Ley 1116 de 2006.

Por tal motivo, la cadena entró en un proceso de reestructuración financiera para intentar salvar el negocio y se tuvieron que negociar acuerdos con proveedores y acreedores para poder continuar operando.

¿Quién es Don Jediondo?

Don Jediondo es un personaje cómico creado y representado por el humorista colombiano Pedro Antonio González González. Es uno de los personajes más reconocidos y queridos de la televisión colombiana, gracias a su particular humor campesino, sus ocurrencias y sus frases ingeniosas.

Se caracteriza por tener un origen campesino, que representa las costumbres, expresiones y forma de ver la vida en su tierra. Además de ello, sus chistes y ocurrencias suelen tener un toque de picardía y doble sentido, lo que lo hace muy divertido para el público.

Don Jediondo ha tenido una larga y exitosa carrera en los medios. Ha participado en programas de radio y televisión, ha llevado a cabo presentaciones en vivo y ha sido protagonista de varias películas. Además de su carrera artística, también es empresario con su cadena de restaurantes: Don Jediondo Sopitas y Parrilla.

