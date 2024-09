Este jueves 19 de septiembre falleció Fabiola Emilia Posada Pinedo, conocida artísticamente como la ‘Gorda’ Fabiola. Su partida representó una gran pérdida para el humor colombiano y su legado perdurará por siempre en los corazones de quienes la conocieron y admiraron.

(Vea también: Antes de que la ‘Gorda’ Fabiola muriera, ‘Polilla’ le puso canción: es como para llorar)

Según se conoció, la samaria presentó una infección en el sistema respiratorio y cardiovascular, lo que la llevó a ser hospitalizada de emergencia en la Clínica Colombia. Sobre esto último, este viernes el humorista César Corredor reveló un sorpresivo detalle, el cual fue visto como una rara “coincidencia”.

“Hablé con ‘Polilla’ y me decía que, por una extraña coincidencia, estuvo en el mismo cubículo, la recibió la misma doctora y las mismas enfermeras del episodio que tuvo hace 10 años y del cual pudo volver. Esta vez no se lo permitió la vida, pero fue una extraña coincidencia que en el mismo lado donde la recibieron hace 10 años fue donde partió otra vez”, contó el comediante en Noticias Caracol.

Acá, el momento en el que lo dijo (minuto 4:23):

César Corredor, humorista colombiano, parte del elenco de Sábados Felices y amigo de La Gorda Fabiola, lamentó su fallecimiento: “Ayer no fui capaz de salir a entregar ninguna opinión. Fue muy duro el golpe, fue mi consejera”. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/vevZkoylru — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 20, 2024

¿Qué le pasó a la ‘Gorda’ Fabiola en 2014?

La fallecida comediante, quien había cumplido 61 años el miércoles, sufrió 4 infartos en 2014, lo que la llevó a estar muy cerca de la muerte.

“Como es paciente bariátrica, no se cuida mucho en el consumo de las proteínas y ha tenido desnutrición, ha tenido sus caídas duras, el coma. Ha sido complicado, pero siempre hemos intentado estar ahí, eso nos ha unido mucho”, recordó ‘Polilla’ hace pocos días en una entrevista con la emisora Los 40.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LOS40 Colombia (@los40colombia)

Y es que, por la obesidad que sufría en ese entonces, la samaria pasó por duros momentos y su diabetes se complicó.

“Tuvo operación de corazón abierto, un diabético, curarse de una herida es demasiado difícil, la llevamos a clínica de heridas, donde duró dos meses y nada que curaban […]. Yo aprendí a hacer las curaciones y en 15 días ella llegó sana de allá, ahí me di cuenta de que el amor sana”, agregó ‘Polilla’ en el mismo medio.

¿Por qué la ‘Gorda’ Fabiola decía que había vuelto de la muerte?

Por sus complicaciones de salud, la comediante había asegurado en varias oportunidades que había estado cerca de morir. De hecho, recordó el episodio en el que, según ella, regresó de la muerte.

“Fui y volví. Muchos quieren saber qué hay más allá de la muerte, pero pocas personas vuelven. Yo veía a mi familia llorando, pero yo estaba en un sitio tan lleno de luz y de paz que no quería volver”, mencionó en una entrevista con ‘La luciérnaga’, de Caracol Radio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Luciérnaga (@laluciernagacaracol)

En ese espacio radial, la samaria señaló en su momento que conoció el infierno, pero que fue rescatada para volver a la vida.

“Hay una misión por la que te devuelves. Yo pasé por un inframundo que creo que es el infierno, había mucho sufrimiento y mucha angustia y decía ‘por qué estoy aquí’. Se siente mucho miedo. Primero bajé a ese infierno y me las cobraron todas, me encontré con muchas personas que pedían perdón y me asusté mucho. En ese momento fui rescatada por dos arcángeles”, recordó en esa oportunidad.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.