Fabiola Posada, más conocida como la ‘Gorda’ Fabiola, falleció este jueves 19 de septiembre por varios quebrantes de salud. La humorista estaba recluida hace tres días en esa clínica.

La ‘Gorda’ dejó una huella muy improtante en el mundo del entretenimiento colombiano, se destacó trabajando en ‘Sábados Felices’ y también se desempeñó durante tres años como edil de la localidad de Suba.

La ‘Gorda’ Fabiola habló de la muerte hace cuatro meses

En 2018, Fabiola Posada estuvo hospitalizada por una cirugia de corazón abierto en una clínica Colombia, sin embargo, después de estar casi un mes en UCI, la comediante sobrevivió, en ese momento le agradeció a Dios por darle una nueva oportunidad de vida.

Posada concedió una entrevista a la emisora ‘Tropicana’ en el programa ‘Entre Valientes’ en este episodio comentó:

“Cuando me hicieron la cirugía de corazón abierto, y me mantuvieron con vida artifical, comenzaron a pasarme eventos que transformaron mi vida”, contó Posada.

Luego, contó: “Mi fe aumento en un 1. 500 % tenía un dolor muy fuerte y me ponen un timbre en mi mano para que si yo necesito a la enfermera, yo lo timbre y ella viene enseguida”, contó Posada.

Después, indicó: “Empecé a escuchar la voz de mi madre que ya estaba muerta y me dice: ‘Mamita, chiquita’ Yo abro los ojos y empiezo a verla y no me asusté. Sentía que mi mamá había venido por mí, ya no le tenía miedo a la muerte”.

“Morirse es algo como si te llevaran, estás en un momento de paz, en algo muy lindo”.

Adriana Busto, le preguntó a la ‘Gordita’, ¿Qué significa para ti la muerte? Fabiola Posada dijo: “Es trascender”.

El mensaje de los ángeles que la ‘Gorda’ Fabiola ignoró

“Comienzo a ver lucesitas, pero no había ninguna ventana, así que oprimo el botón, viene la enfermera y le digo: ¿De dónde vienen estas lucesitas? Y ella me dice: ‘No veo nada. Es que Fabiolita aquí suceden cosas sobrenaturales y me sedaron'”, dijo la ‘Gorda’.

A la mañana siguiente, la misma enfermera le dijo que había una viejita que la quería saludar y que había estado mucho tiempo esperándola. Posada la recibió y la abuelita le dijo: “Doña Fabiolita tengo un mensaje de los ángeles para usted. Ellos le mandan a decir que no se preocupe que quedó muy bien operada del corazón que sale adelante pero que le tiene que decir a los médicos sobre sus vías digestivas, no se le olvide”.

Posada fue mejorando satisfactoriamente, pero lo que no sabía era que tenía una ulcera y se la había explotado. “No le paré bolas a la señora, yo tenía una ulcera extrangulada y debido a eso sufrí una hemorragia interna, estuve en UCI y luego me recuperé”, agregó.

