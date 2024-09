El mundo del entretenimiento en Colombia se encuentra de luto por el fallecimiento de la reconocida humorista la ‘Gorda’ Fabiola, comediante que se hizo famosa en el programa ‘Sábados felices’ y que murió en Bogotá producto de una infección que le ocasionó problemas respiratorios y cardiacos, según informó Noticias Caracol.

Uno de los que compartió con ella fue el exsacerdote padre Linero, quien en su participación en Blu Radio hizo una editorial hablando sobre el fallecimiento de la ‘Gorda’ Fabiola y recordó el duro momento que ella le contó cuando sufrió serios problemas de salud y estuvo muy cerca de la muerte.

Qué le dijo la ‘Gorda’ Fabiola al padre Linero antes de morir

“Ella siempre estaba con una sonrisa, a mi me hacia sentir su cariño y compartiamos recuerdo de nuestra natal Santa Marta. Me hablaba de sus años de estudio y cómo aprovechó la oportunidad que la vida le dio para hacer parte de ‘Sábados felices’. Recuerdo su experiencia estando en coma 27 días, me contó su paso por el infierno y el cielo con descripciones contundentes. Fue un momento especial, porque en sus palabras no solo percibí su fe, sino su profundo sentido de responsabilidad por la vida”, mencionó.

También, Linero en la emisora qué es lo que más admira de la ‘Gorda’ Fabiola y cómo la va a recordar: “Ella me enseñó algo fundamental: aceptarse a uno mismo es la clave para ser feliz. A pesar de pesar 146 kilos, su peso no fue obstáculo para vivir la vida con la mejor actitud, de hecho ella ejerció el humor más inteligente, ese de reirse de uno mismo”.

Mensaje del padre Linero a los familiares de la ‘Gorda’ Fabiola

De igual manera, el panelista y conferencista señaló su admiración por la humorista y reconoció su impacto por la triste noticia, por lo que envió un mensaje a sus familiares.

“La vi como una guerrera incanzable: la diabetes y los 4 infartos fueron pruebas difíciles que no la vencieron, el humor siempre fue su arma para superarlo todo y seguir adelante. Me llené de mucha tristeza al ver la noticia, pero sentí gratitud por la forma en que vivió y enfrentó cada desafio. Ahora pienso en Polilla y sus hijos, quienes seguramente la extrañarán mucho más que nosotros. Ella tenía razón, la muerte nos lleva a una nueva dimensión en la que podemos seguir haciendo el bien”, mencionó.

