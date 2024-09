Este jueves 19 de septiembre, el entretenimiento colombiano recibió uno de los golpes más fuertes de los últimos años al confirmarse el fallecimiento de Fabiola Emilia Posada Pinedo, más conocida como la ‘Gorda’ Fabiola.

Tanto el público que la seguía como sus compañeros de ‘Sábados felices’ lamentaron profundamente la pérdida de la barranquillera, quien durante muchos años llenó de alegría los hogares colombianos.

Uno de los que se mostró muy afectado con la muerte fue César Corredor, también integrante del programa de chistes de Caracol Televisión, quien reconoció que la ‘Gorda’ Fabiola fue mucho más que una compañera de trabajo.

“[Estoy] muy triste. Me encuentro en Cali por unos compromisos, precisamente por mis 30 años de carrera, y una de las invitadas iba a ser la ‘gordita’, pero por motivos de salud no la pude invitar. Me sorprendió mucho porque en las redes molestan a veces con la muerte de las personas, pero cuando mi hermana me llamó a decirme que era oficial fue muy duro el golpe”, dijo el humorista en Noticias Caracol.

César Corredor, humorista colombiano, parte del elenco de Sábados Felices y amigo de La Gorda Fabiola, lamentó su fallecimiento: “Ayer no fui capaz de salir a entregar ninguna opinión. Fue muy duro el golpe, fue mi consejera”. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/vevZkoylru — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 20, 2024

¿Cómo se despidió ‘Polilla’ de la ‘Gorda’ Fabiola?

Según contó Corredor, tuvo la posibilidad de hablar con Nelson Polanía, el esposo de la ‘Gorda’ Fabiola, quien le narró cómo fueron los últimos segundos de vida de la barranquillera de 61 años.

“Es duro la parte donde se despidió de ella porque le colocó la canción con la que se conocieron, la de ‘Me gustas tanto’, de Mickey Taveras, le sobó los pies, que era lo que le gustaba, que le hicieran masajes, y después de sonarle la canción en el celular, prácticamente a los 3 minutos falleció”, narró César Corredor en el noticiero.

El también comediante mencionó que varias personas pudieron despedirse de la ‘Gorda’ Fabiola y dio detalles de las palabras que dijo la doctora que la estaba atendiendo.

“La doctora les dijo que era mejor que empezaran a despedirse de ella porque los órganos no estaban respondiendo. Cada medicamento que le estaban inyectando no servían para nada, entonces era mejor que cada quien se despidiera y cada uno tuvo un momento de duelo con ella de entrar y despedirse”, agregó en su relato.

¿De qué murió la ‘Gorda’ Fabiola?

Según las primeras informaciones, la ‘Gorda’ Fabiola presentó una infección severa en el sistema respiratorio y cardiovascular, lo que la llevó a ser hospitalizada de emergencia. Infortunadamente, su estado de salud se complicó rápidamente y no pudo superar esta difícil situación.

