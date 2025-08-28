Pedro Antonio González, más conocido como Don Jediondo, es uno de los humoristas más reconocidos en el país, pues su larga trayectoria en televisión y radio, además de su forma de contar los chistes tan característica, hacen que muchas personas se identifiquen con el.

Debido a ese reconocimiento, desde hace ya varios años tomó la decisión de abrir el restaurante Don Jediondo, sopitas y parrilla, el cual se ubicó en varios de los principales centros comerciales del país.

Sin embargo, los retos económicos, desorganizaciones y demás hicieron que esta empresa entrara a la Ley 1116 de la Superintendencia de sociedades, la cual ayuda a las empresas en quiebra a que no les toque cerrar.

Desafortunadamente, pasó el tiempo y este sitio no pudo pagar las deudas que tenía pendientes, por lo que se cerrará de forma, al menos por ahora, definitiva.

Cuánto costaba comer en el restaurante de Don Jediondo

Ahora, más allá de esto, vale la pena destacar que la fama de este restaurante era de amores y odios, ya que muchos disfrutaban la comida allí, pero otros simplemente decían que era costoso para lo que ofrecían.

Es más, al revisar la carta, que aún está disponible, las personas se encontrarán con algunos de los siguientes precios:

Arepa boyacense: 5.900 pesos.

Chorizo con arepa: 17.900 pesos.

Ajiaco con pollo: 28.900 pesos.

Mondongo: 33.900 pesos.

Lengua en salsa criolla: 43.900 pesos.

Cocido boyacense: 45.900 pesos.

Sancocho de gallina: 43.500 pesos.

Si bien es cierto que estos son los precios que se manejan en muchos restaurantes, para la economía que se maneja hoy en día suele ser costoso y por eso es que muchas veces el restaurante se veía vacío.

Que va a pasar con el restaurante de Don Jediondo

Ahora, en el programa ‘La Luciérnaga’, Don Jediondo explicó: “El control ahora lo tendrá la persona que designe la Supersociedades como agente liquidador y entran a manejar no solo la caja sino los puntos a ver qué activos hay”.

Además, el humorista aseguró que pese a esta experiencia, él sí abriría uno nuevo porque ya tiene más conocimiento en el mercado, sabe que errores no debe cometer y mucho más.

