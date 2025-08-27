En un mundo tan competitivo como el de Hollywood, pocos actores logran mantener un nivel de exigencia tan alto como Tom Cruise, quien a sus 63 años continúa sorprendiendo con su energía y condición física.

El protagonista de ‘Misión Imposible’ ha convertido la disciplina en su sello personal. En entrevista con la revista People, contó que su jornada comienza a las seis de la mañana con un entrenamiento que combina pesas, cardio y ejercicios de alto impacto, una rutina que repite casi a diario, salvo en algunos fines de semana.

Cruise enfatiza que el ejercicio por sí solo no garantiza resultados si no va acompañado de una dieta adecuada. Según reseñó Men’s Health, el actor mantiene un plan nutricional basado en 15 comidas pequeñas al día, diseñadas para darle energía constante y adaptarse a su ritmo de vida.

En su menú no hay espacio para azúcares ni alimentos ultraprocesados; en su lugar, opta por productos con índice glucémico bajo. Él mismo ha detallado algunos de sus desayunos, que incluyen salchichas, huevos en abundancia, tocino, pan tostado, café y abundantes líquidos.

“Mi cuerpo quema muchísimas calorías”, afirmó al explicar que este tipo de alimentación le permite afrontar rodajes tan demandantes como el de su última película, en la que llegó a caminar sobre el ala de un avión.

La constancia y la disciplina han convertido al actor en un referente de vitalidad. Para Cruise, la edad no representa un obstáculo, sino una motivación para seguir desafiando sus propios límites.

