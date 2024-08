Después de 17 días de ser la sede de uno de los eventos deportivos más importantes de la historia, París se despidió de los Juegos Olímpicos este domingo 11 de agosto, con una ceremonia de clausura llena de simbolismos, siguiendo la línea creativa que formularon en su inauguración.

En esta ocasión, la capital francesa entregó la antorcha y bandera olímpica a la próxima sede de los juegos para 2028: Los Ángeles, Estados Unidos.

La destacada gimnasta Simone Biles, quien logró 3 preseas doradas en París, fue la representante junto a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, de los norteamericanos para recibir la bandera olímpica, y luego entregársela a Tom Cruise, que al estilo de sus películas de ‘Misión imposible’, saltó con una polea del techo Stade de France para llevársela en su moto.

El actor aparece saliendo del estadio y después con un montaje, lo mostraron recorriendo la Ciudad de Luz en camino a un avión que lo esperaba para llevarlo a Estados Unidos; bajó de este en paracaídas y aterrizó en el reconocido letrero de ‘Hollywood’ que fue modificado con los anillos olímpicos para dar la bienvenida a los juegos en Norteamérica.

Los deportistas Kate Courtney (ciclista de MTB), Jagger Eaton (skater) y Michael Johnson (atleta) fueron los encargados de llevar la bandera del estadio Los Angeles Memorial Coliseum, a una de las icónicas playas en California en la que se unieron artistas como los Red Hot Chilli Peppers, Billie Eilish, Finneas, Dr. Dre y quien destacó en París por su calidez y apoyo, Snoop Dog.

Estas celebridades dieron un breve concierto en el que interpretaron algunas de sus canciones más populares: ‘Birds of a Feather’ (Billie Eilish, Finneas); ‘The Next Episode’ (Dr. Dre, Snoop Dog) y ‘Cant’t Stop’ de los Red Hot Chilli Peppers.

Billie Eilish performs "BIRDS OF A FEATHER" at the #Olympics closing ceremony. pic.twitter.com/P8hUG0c9SR

— Billie Eilish Charts (@eilishdata) August 11, 2024