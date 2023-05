La aparición de la cantante colombiana en el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami originó diferentes especulaciones sobre su situación sentimental, pues se vio muy sonriente acompañada por el actor estadounidense de 60 años.

No pasó mucho tiempo para que diferentes medios de entretenimiento señalaran que Cruise estaba muy interesado en acercarse a la intérprete de ‘Monotonía’, ‘Te felicito’ y ‘Waka Waka’ para, incluso, buscar algo más que una amistad.

Sin embargo, esto no podrá ser posible debido a que la artista habría tomado una drástica decisión y ya se la habría comunicado al actor.

De acuerdo con El Mundo, Shakira puso una barrera para que no la sigan vinculando con Cruise ya que aún está superando su separación con Gerard Piqué y su mayor prioridad actualmente son sus hijos.

Esta decisión ya se la habría hecho saber al actor, a quien le pidió que dejara de buscarla.

“Tom fue realmente agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento. No quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, sólo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”, aseguró una fuente cercana a la colombiana, citada por el mismo medio.