Tom Cruise ha sido relacionado últimamente con la colombiana Shakira, cantante que hace más de un año sufrió una decepción amorosa y una mediática ruptura con el exjugador del Barcelona de España Gerard Piqué.

Aunque su relación con la barranquillera es meramente amistosa, al protagonista de películas inolvidables como ‘Top Gun’, ‘Misión Imposible’, ‘Colateral’, Oblivion’, entre otras’, al parecer, le encantan las mujeres colombianas y prueba de ello son dos famosas que lo dejaron flechado mucho antes de su supuesto interés por la intérprete de ‘Hips don’t lie’.

Sofía Vergara, uno de los amores de Tom Cruise

La despampanante modelo atlanticense sostuvo un efímero romance con el reconocido actor estadounidense hace más de 18 años, cuando el galán invitó a la colombiana a la ceremonia de los Premios Óscar, indicó el portal El Diario de New York.

Cupido los flechó y ambos parecían motivados por esa unión, hasta el punto que se rumoraba que el actor deseaba casarse con la actriz de Modern Family, sin embargo la religión que practica el actor, la Cienciología, terminó apartándolos.

Justamente, se dice que la actriz colombiana recibió una invitación de la Scientology Celebrity Center, para supuestamente audicionar con el fin de ser la futura esposa del actor, algo que a la colombiana no le gustó mucho y aparentemente fue el motivo de su ruptura.

Actualmente, Sofía Vergara es la pareja sentimental del actor Joe Manganiello. Antes, se le relacionó con los cantantes Luis Miguel y Enrique Iglesias.

Jessica Cediel desmintió romance con el famoso actor

Tiempo después de su fallido romance con ‘la Toti’ Vergara, Tom Cruise fue relacionado con la presentadora y modelo bogotana Jessica Cediel, expareja del cantante Pipe Bueno.

No obstante, en entrevista con ‘Suso’ en ‘The Suso’s show’, la expresentadora del ‘backstage’ de ‘Yo, me llamo’ desmintió que haya tenido una relación sentimental con la estrella de Hollywood; sin embargo, dejó a entrever que el actor le coqueteaba: “Que fue coqueto y todo no voy a decir que no, porque es verdad“.

Acá, las declaraciones de la modelo y presentadora bogotana: