La cantante colombiana Shakira está viviendo un gran momento tanto profesional como personal. Luego de los meses complicados que vivió por la separación con Gerard Piqué, la vida le está volviendo a sonreír con su música, sus seguidores y sus éxitos.

Sin embargo, la artista barranquillera siempre está en el centro de atención por lo que hace o con quién se relaciona y su más reciente aparición en el Gran Premio de la Fórmula 1 en Miami dio mucho de qué hablar.

Lo primero que se vio fue la cercanía que tuvo con el actor estadounidense Tom Cruise durante la entrada a los ‘pits’ y luego en la zona VIP donde continuaron su conversación.

Shakira with her son and Tom Cruise in Miami Grand Prix 2023 F1#shakira pic.twitter.com/WqsvEMChA4

— G (@GHQ170) May 7, 2023