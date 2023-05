Shakira llegó junto a Cruise al paddock del evento automovilístico, indicó Hola, y compartieron el mismo palco, donde se les vio conversar, mientras los hijos de la colombiana jugaban entre ellos.

No obstante, Milan, el primogénito de la artista y Gerard Piqué, interrumpió la conversación que tenía su mamá con un abrazo, que ella respondió con un beso en la frente, como se aprecia a continuación:

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB

— Pop Base (@PopBase) May 7, 2023