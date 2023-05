El pasado 6 de mayo la artista colombiana Shakira recibió el histórico premio de mujer del año por parte de Billboard, siendo la primera vez en la historia que se entrega este reconocimiento.

En su discurso de agradecimiento, que duró cinco minutos, la barranquillera mencionó el empoderamiento femenino a través de su situación y lo bueno que le ha pasado en la vida desde que surgió todo el rumor con su expareja, Gerard Piqué.

✨ Watch Shak’s acceptance speech as she receives the @billboard “Woman of the Year” award!

✨ Mira el discurso completo de Shakira recibiendo el premio “Mujer del Año” de @billboard! pic.twitter.com/nUGeVWutrR

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) May 8, 2023