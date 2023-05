Este sábado 6 de mayo se celebró la primera edición de la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard, una expansión de la franquicia Billboard’s Women in Music. Para celebrar la inauguración de este evento, los organizadores decidieron darle el premio a la ‘Mujer del año’ en el ámbito latino a Shakira.

Maluma, quien le habría provocado un ataque de celos a Gerard Piqué cuando grabó con la barranquillera en 2017, estuvo en la ceremonia; se encargó de dar un emotivo discurso en honor a su colega y de entregarle el premio.

Cuando la cantante colombiana se acercaba a la tarima a recibir el premio, Maluma se agachó en señal de respeto, la abrazó e hizo gestos de admiración con sus manos.

La colombiana agradeció el reconocimiento y envió un mensaje de empoderamiento femenino al dedicarle el premio a su madre, así como a todas las madres solteras: “El premio se lo dedico a mi madre, a las madres solteras y más que celebrar a la mujer del año, celebremos el año de la mujer”.

También hizo menciones discretas a lo que ha pasado con su vida durante el último año por su ruptura con Piqué, sus dudas y las lecciones que le ha dejado este duro proceso.

“Llega un momento de la vida en el que cambiamos la búsqueda del otro, por la búsqueda de uno mismo. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”, afirmó.