Aunque se casó con Yailin y tuvo dos hijas después de terminar con Karol G, el artista puertorriqueño mostró que aún la extraña y le dedicó ‘Mejor que yo’, una canción que deja en evidencia que le hace falta y que, a su juicio, Feid (quien tendría una relación con la paisa) no es mejor que él.

Anuel AA, Dj Luian, Mambo Kingz - Mejor Que Yo (Video Oficial)

La canción desató una oleada de reacciones. Anuel es la segunda tendencia más destacada de Twitter, con más de 110.000 trinos. Y, ante las críticas por hacerle una canción a su expareja, el boricua concedió una entrevista a ‘Alofoke Radio Show’, donde se sinceró sobre su más reciente estreno.

Inicialmente, Anuel explicó que aprovechó una canción que le presentaron, le cambió varios versos y le hizo arreglos para que fuera un directa dedicatoria para Karol G.

El puertorriqueño remarcó que pensó en la paisa cuando estaba escribiendo la canción, pero la valentía se le acabó cuando le preguntaron si aún la extrañaba. Le dio risa nerviosa y prefirió no responder.

“Qué hijuep… [risas]. Ahora mismo no hablo de mi vida personal en público, pero la canción no tiene pianos de lloradera. La canción es para perrear en la disco”, afirmó.

Anuel quiso dejar claro que no está “ardido”, como dicen los fanáticos de la ‘Bichota’ y del ‘Ferxxo’ —quienes han sido vistos en varias ocasiones— y expresó que la canción está pensada hasta para que ellos la bailen.

“La canción está hecha para que ella misma coja a Feid y se lo perree”, comentó entre risas.

Anuel habló sobre Feid, posible pareja de Karol G

El trapero dijo que no lleva una mala relación con el artista antioqueño, ya que ni siquiera lo conoce. De hecho, fue enfático en señalar que ni cuando ponen los temas de Feid se siente incómodo.

“A veces estoy en la disco, ponen una canción de Feid y yo sigo vacilando, no me acomplejo”, confesó, e intentó dejar claro que no es una disputa personal con el ‘Ferxxo’.