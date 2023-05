La gala ofrecida por el Costume Institute del Metropolitan Art Museum, dirigido por la mítica crítica de moda Anna Wintour, reúne a las mayores celebridades del mundo para resaltar la labor de la moda en el mundo.

En el evento del 2023, personajes como Bad Bunny, reguetonero que lució un extravagante vestido de color blanco, se robaron las miradas con los trajes en los que se le brindó un tributo al diseñador Karl Lagerfeld.

Por Colombia, la gala tuvo la presencia del cantante Maluma, quien vistió un traje de manga sisa color gris, como mostró la cuenta de Twitter @musictrendscol:

El traje del paisa fue diseñado por Marco Falcioni y confeccionado en cuero con tonos grises, que muchos catalogaron como muy elegante y adecuado para la ocasión.

Pero en las redes sociales, hubo quienes quedaron en las nubes con el atuendo de Maluma y manifestaron que no entendieron bien de qué se trataba el traje y dejaron sus curiosos comentarios:

El reguetonero aprovechó la oportunidad para contar en la alfombra roja que tiene la intención de grabar música pronto con el estadounidense Bruno Mars próximamente.

Maluma wants to work with Bruno Mars on new music. https://t.co/m94XaFKHbE pic.twitter.com/wmZB31hjFu

— Variety (@Variety) May 2, 2023