Fanáticos del puertorriqueño y expertos en moda esperaban su aparición en la alfombra roja de la gala organizada por el Costume Institute del MET, en la ciudad de Nueva York.



Aunque el artista le dio gusto a los críticos de la moda luciendo un atuendo sobrio, elegante y monocromático en color blanco, pero con un toque especial, ya que dejó al descubierto su espalda y usando una cadena, tal y como ocurre con los vestidos de alta costura que usan las modelos.

Bad Bunny at #MetGala pic.twitter.com/rpwhlsJmen

Bad Bunny met gala outfit is a party in the back pic.twitter.com/aDKcXdCGr8

— 🇫🇮 BEJBA ITS KREJZA ITS PARTY 🇵🇱 (@wonheauxx) May 2, 2023