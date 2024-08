La cantante cumplió su compromiso con algunos fanáticos de Bucaramanga. Si hay algo por lo que se ha caracterizado la vallenata es por su personalidad dura y contundente, sobre todo cuando se trata de sus compromisos comerciales.

(Vea también: Ana del Castillo destapó el lío que tuvo con familia de Ómar Geles; a muchos sorprendió)

No ha sido polémica por faltas o ausencias, sino todo lo contrario, porque ha tenido problemas con los empresarios que la han contratado en diferentes ocasiones.

Esta vez el ‘show’ (y no musical) sucedió en Bucaramanga, cuando la cantante se estaba preparando para subirse y le tocó coger el micrófono y contar qué era lo que estaba pasando tras bambalinas:

“Yo soy Ana del Castillo y yo tengo una agrupación. Hoy no me quieren dejar montar y yo dije: ‘¿Cómo así?, si yo gasto mis cosas y a mi grupo, yo gasto mi bus, gasto el hotel de los pelados, viáticos, todo. Nadie me ayuda a pagarle a ninguno de ellos. Vengo a dar la cara porque no me quieren dejar montar. Estoy aquí para dar la cara“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TU ESPACIO VALLENATO®️🔴 (@tuespaciovallenato)

(Vea también: Yina Calderón tiró duro a Ana del Castillo y la cantante no se quedó callada: “Frustrada”)

Lo cierto es que el público se mostró bastante molesto por la situación, sobre todo porque muchos de los presentes estaban allí para ver a Ana del Castillo y Diego Daza, quien también estaba allí esperando su turno.

En redes sociales, muchos de los fanáticos de los cantantes se manifestaron y exaltaron la manera de ser de ella, pues no le da pena enfrentarse a los dueños de los eventos, con tal de quedar bien con los fanáticos que fueron a verla.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.